Phường Xuân Hòa nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân, phường Xuân Hòa tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử. Qua đó, từng bước xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của Nhân dân.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa, người dân đến thực hiện TTHC được cán bộ hướng dẫn cụ thể ngay từ khâu tiếp nhận, nhất là đối với những thủ tục liên quan đến đất đai, chứng thực, hộ tịch...

Đến thực hiện thủ tục chứng thực đất đai, chị Hoàng Thị Hằng- Tổ dân phố Yên Mỹ chia sẻ: “Cán bộ hướng dẫn khá cụ thể nên tôi nắm được các bước thực hiện, những giấy tờ cần chuẩn bị. Những nội dung chưa rõ cũng được giải đáp ngay, giúp tôi thuận lợi hơn trong quá trình làm thủ tục”.

Đây cũng là yêu cầu phường Xuân Hòa đặt ra trong thực hiện CCHC: Chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Hiệu quả cải cách vì thế không chỉ được đo bằng số hồ sơ mà còn ở trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự thuận tiện của người dân trong từng khâu.

Để đưa nhiệm vụ CCHC vào thực tiễn, UBND phường ban hành các kế hoạch triển khai nhiệm vụ, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và tuyên truyền CCHC. Nhiệm vụ được phân công cụ thể, thường xuyên kiểm điểm tiến độ tại các cuộc họp giao ban, gắn trách nhiệm của từng bộ phận, cán bộ, công chức. trong quá trình thực hiện.

Trong 38 nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2026, đến ngày 10/6, có 34 nhiệm vụ đã thực hiện và tiếp tục thực hiện trong năm; 4 nhiệm vụ chưa thực hiện do chưa đến thời gian yêu cầu. Phường cũng tổ chức kiểm tra CCHC, công vụ tại 5 đơn vị, kịp thời chỉ ra những nội dung cần khắc phục, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Xác định Trung tâm Phục vụ hành chính công là nơi trực tiếp thể hiện chất lượng cải cách, lãnh đạo phường yêu cầu cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm, tận tình tư vấn, hướng dẫn; tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cùng với đó, phường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc. Hệ thống quản lý văn bản, điều hành, ký số và trao đổi văn bản điện tử được sử dụng thường xuyên; hồ sơ TTHC được chuyển, xử lý, trả kết quả trên hệ thống dùng chung,giúp kiểm soát tiến độ và tạo thuận lợi cho người dân theo dõi quá trình giải quyết.

Tại các tổ dân phố, Tổ Công nghệ số cộng đồng, Tổ Ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết TTHC được thành lập, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Qua đó, từng bước hình thành thói quen thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, giảm thời gian và chi phí đi lại.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Xuân Hòa được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, tạo thuận lợi để người dân tra cứu thông tin và thực hiện các thủ tục hành chính.

Những thay đổi trong cách tổ chức thực hiện được phản ánh qua kết quả giải quyết hồ sơ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường tiếp nhận hơn 4.800 hồ sơ, đã giải quyết hơn 4.500 hồ sơ, đạt 94,42%. Trong số hồ sơ đã giải quyết, hơn 3.300 hồ sơ trước hạn, chiếm 73,19%; hơn 1.000 hồ sơ đúng hạn, chiếm 22,21%.

Đặc biệt, từ ngày 15/7 - 14/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận hơn 1.500 hồ sơ, 100% hồ sơ tiếp nhận trực tuyến. Trong đó, hơn 1.300 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ; hơn 1.200 hồ sơ đã được giải quyết đều đúng và trước hạn.

Không chỉ chú trọng tiến độ, phường Xuân Hòa công khai, minh bạch và tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân. Trong tháng 8/2026, có 5 phản ánh, kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, UBND phường đã trả lời, đăng tải công khai cả 5 nội dung.

Những con số trên cho thấy dịch vụ công trực tuyến đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân, đồng thời phản ánh nỗ lực của phường trong việc nâng cao chất lượng phục vụ.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những khó khăn, nhất là trong giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai. Việc vận hành phần mềm mới, thao tác xử lý trên môi trường điện tử và khối lượng hồ sơ lớn cũng tạo áp lực cho cán bộ chuyên môn.

Thời gian tới, phường tiếp tục nâng tỷ lệ hồ sơ trước hạn, đúng hạn, giảm hồ sơ chậm muộn; đẩy mạnh số hóa, thanh toán trực tuyến, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, công chức. Qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả CCHC.

Anh Thơ