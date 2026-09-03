Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9/2026

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Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực, đáng chú ý là chính sách trong các lĩnh vực tài sản mã hóa, định danh, căn cước, xuất nhập khẩu, lao động, xử phạt vi phạm hành chính và an sinh xã hội.
baophutho.vn Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân, phường Xuân Hòa...
baophutho.vn Trong hành trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, mỗi sáng kiến dù lớn hay nhỏ đều góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo dựng môi trường...
Dự báo, ngày 3/9, Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có...
baophutho.vn Ngày 2/9, hòa chung không khí thiêng liêng, tự hào của cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -...
baophutho.vn Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, Bảo tàng Hùng Vương (phường Việt Trì) mở cửa đón khách đến tham quan. Không ồn ào, náo nhiệt,...
baophutho.vn Không chỉ là hoạt động giải trí, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở xã Võ Miếu trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, góp phần gìn giữ bản...
baophutho.vn Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày là dịp để người dân nghỉ ngơi, đi du lịch, sum họp gia đình. Trong những cuộc hội ngộ, rượu, bia...