Xã hội
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Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9/2026

Từ tháng 9/2026, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực, đáng chú ý là chính sách trong các lĩnh vực tài sản mã hóa, định danh, căn cước, xuất nhập khẩu, lao động, xử phạt vi phạm hành chính và an sinh xã hội.

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9/2026

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9/2026



 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Xử phạt vi phạm hành chính Chính sách có hiệu lực Chính sách mới An sinh xã hội Xuất nhập khẩu chính thức có hiệu lực Lao động Căn cước Tài sản
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