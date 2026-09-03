Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9/2026

Phường Xuân Hòa nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

2026-09-03 12:05:00 baophutho.vn Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân, phường Xuân Hòa...

Sáng kiến từ tâm huyết

2026-09-03 08:50:00 baophutho.vn Trong hành trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp, mỗi sáng kiến dù lớn hay nhỏ đều góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo dựng môi trường...

Thời tiết ngày 3/9: Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng tiếp diễn

2026-09-03 06:37:00 Dự báo, ngày 3/9, Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có...

Tuổi trẻ Phú Thọ đồng loạt tổ chức lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

2026-09-02 17:36:00 baophutho.vn Ngày 2/9, hòa chung không khí thiêng liêng, tự hào của cả nước kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -...

Đánh thức ký ức, khơi dậy niềm tự hào

2026-09-02 14:48:00 baophutho.vn Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, Bảo tàng Hùng Vương (phường Việt Trì) mở cửa đón khách đến tham quan. Không ồn ào, náo nhiệt,...

Phong trào văn hóa, văn nghệ gắn kết cộng đồng ở Võ Miếu

2026-09-02 09:51:00 baophutho.vn Không chỉ là hoạt động giải trí, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng ở xã Võ Miếu trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, góp phần gìn giữ bản...