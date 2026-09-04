Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có uy tín

Chính phủ ban hành Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 4/8/2026 quy định về “lựa chọn, công nhận, chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với một số tổ chức, cá nhân người DTTS”. Đây là văn bản pháp lý quan trọng nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc trong giai đoạn mới, tạo cơ sở để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong xây dựng và phát triển vùng đồng bào DTTS, miền núi. Tỉnh Phú Thọ đang tập trung rà soát, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định này.

Ông Nguyễn Văn Thơ - người có uy tín ở tổ 9, phường Tân Hòa luôn làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các phong trào, hoạt động ở địa phương.

Theo số liệu thống kê của Sở Dân tộc và Tôn giáo, tỉnh Phú Thọ hiện có 25,2% dân số là đồng bào DTTS với tổng số 2.169 người có uy tín. Sau sáp nhập, các xã, phường đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có uy tín. Cụ thể năm 2025, kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cho người có uy tín đạt 8.950 triệu đồng. Số kinh phí trên dùng để cung cấp thông tin cho người có uy tín; hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần; giao lưu, học tập kinh nghiệm. Đồng chí Sùng A Chênh - Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò cho biết: Người có uy tín là lực lượng nòng cốt, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào DTTS. Bằng uy tín, kinh nghiệm, sự gương mẫu và trách nhiệm với cộng đồng, đội ngũ này đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Địa phương luôn quan tâm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc quan tâm, chăm sóc người có uy tín trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn như: Công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín ở một số địa bàn chưa đạt hiệu quả cao. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong tổ chức thực hiện chính sách chưa thống nhất. Ở một số xã việc tổ chức cung cấp thông tin cho người có uy tín chưa thường xuyên. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn xã mới rộng hơn, việc nắm bắt tình hình địa bàn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức các hoạt động và tiếp cận thông tin của người có uy tín. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí hỗ trợ còn hạn chế, mức hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu thực tế địa bàn xã vùng đồng bào DTTS. Do đó, việc ban hành Nghị định số 307/2026/NĐ-CP quy định về “lựa chọn, công nhận, chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS và chính sách thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu dương, tôn vinh đối với một số tổ chức, cá nhân người DTTS” được kỳ vọng sẽ giải quyết được những khó khăn, bất cập hiện nay. Nghị định gồm 7 Chương, 16 Điều, có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Một trong những điểm mới nổi bật của Nghị định là quy định rõ tiêu chí lựa chọn người có uy tín. Đối tượng được lựa chọn đa dạng, bảo đảm phát huy được những cá nhân có ảnh hưởng tích cực trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đáng chú ý, Nghị định phân cấp mạnh cho chính quyền cấp xã trong việc công nhận, quản lý và phát huy vai trò của người có uy tín. Chủ tịch UBND cấp xã là người có thẩm quyền công nhận, rà soát, thay thế hoặc đưa ra khỏi danh sách người có uy tín; hằng năm tổ chức rà soát theo các tiêu chí quy định. Quy trình lựa chọn được thực hiện dân chủ, công khai ngay tại cộng đồng dân cư, bảo đảm quyền làm chủ của người dân và sự đồng thuận của cộng đồng.

Bên cạnh hoàn thiện quy trình lựa chọn, Nghị định cũng mở rộng và nâng cao các chính sách dành cho người có uy tín. Nghị định quy định cụ thể các chế độ thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán, lễ hội truyền thống; hỗ trợ khi người có uy tín ốm đau, gia đình gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc có thân nhân qua đời. Không chỉ quan tâm đến người có uy tín, Nghị định còn bổ sung chính sách thăm hỏi, động viên, tôn vinh đối với nhiều tổ chức, cá nhân người DTTS tiêu biểu như Anh hùng lực lượng vũ trang, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, nhà giáo, nghệ nhân, thầy thuốc, chức sắc tôn giáo, hộ nghèo vùng đồng bào DTTS, các đơn vị trường học, trạm y tế và nhiều đối tượng khác. Những chính sách này góp phần khích lệ tinh thần cống hiến, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Với nhiều điểm mới, thiết thực và toàn diện, Nghị định số 307/2026/NĐ-CP sẽ tạo động lực để đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng vùng đồng bào DTTS ngày càng phát triển.

Dương Liễu