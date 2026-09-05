Trao giọt máu, gửi yêu thương

Ở xã Lương Sơn, phong trào hiến máu tình nguyện đang được lan tỏa bằng những việc làm thiết thực. Từ cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu đến người dân nhiều năm bền bỉ tham gia, mỗi giọt máu được trao đi góp thêm cơ hội sống cho người bệnh, đồng thời lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Khi cán bộ, đảng viên đi đầu

Lãnh đạo xã Lương Sơn tham gia hiến máu tình nguyện.

Những ngày tổ chức hiến máu tình nguyện, từ sớm, cán bộ và người dân xã Lương Sơn đã có mặt, hoàn tất thủ tục đăng ký, khám sàng lọc và chờ đến lượt. Có người đã nhiều lần tham gia, coi hiến máu là việc làm thường xuyên; cũng có người lần đầu còn hồi hộp. Điểm chung ở họ là mong muốn làm một việc thiết thực cho cộng đồng.

Trong dòng người ấy, sự có mặt của những cán bộ, đảng viên có sức lan tỏa đặc biệt. Đồng chí Đoàn Tiến Lập - Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn là một trong những người duy trì việc hiến máu trong nhiều năm. Đến nay, đồng chí đã 16 lần hiến máu và từng được ghi nhận là tình nguyện viên tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.

Với những người làm công tác tuyên truyền, vận động, lời kêu gọi sẽ có sức thuyết phục hơn khi chính người vận động là người gương mẫu thực hiện trước. Cánh tay của người cán bộ đưa ra không chỉ để trao đi những giọt máu, mà còn thể hiện tinh thần nêu gương, góp phần giúp những người lần đầu tham gia giảm tâm lý e ngại, đồng thời tiếp thêm động lực cho những người đã từng hiến máu tiếp tục đồng hành.

Từ sự nêu gương đó, phong trào hiến máu tình nguyện ở Lương Sơn được duy trì theo hướng thiết thực, bền bỉ. Xã chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu đúng về ý nghĩa của hiến máu cứu người, qua đó khuyến khích ngày càng nhiều người chủ động tham gia thay vì chỉ hưởng ứng theo từng đợt phát động.

Những con số từ lòng nhân ái

Chị Trịnh Thị Hồng Thu - tổ dân phố Mỏ, xã Lương Sơn tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.

Năm 2026, xã Lương Sơn được giao chỉ tiêu tiếp nhận 370 đơn vị máu. Nhưng chỉ qua hai đợt, xã Lương Sơn tiếp nhận 574 đơn vị máu, vượt 204 đơn vị so với chỉ tiêu cả năm.

Một trong những câu chuyện đáng chú ý là chị Trịnh Thị Hồng Thu ở tổ dân phố Mỏ, người đã kiên trì tham gia hiến máu trong suốt nhiều năm. Từ năm 2006 đến nay, chị đã tham gia hiến máu 152 lần. Trong đó có 142 lần tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, 7 lần tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và 3 lần theo các chương trình tiếp nhận máu của địa phương.

152 lần hiến máu không chỉ cho thấy sự bền bỉ của một cá nhân, mà còn cho thấy một quan niệm sống đã được vun đắp trong gia đình. Chị vận động người thân, bạn bè cùng tìm hiểu và tham gia hiến máu tình nguyện. Có những buổi hiến máu từ rất sớm tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, chị Thu và người thân thường chuẩn bị chu đáo để lên đường. Trước đây, khi điều kiện còn khó khăn, có lần phải đi xe khách xuống Hà Nội rồi tiếp tục di chuyển đến viện. Nhưng những trở ngại ấy không làm giảm đi sự nhiệt tình của người hiến máu. Điều đáng quý hơn cả là từ việc tự mình tham gia, những người như chị Thu trở thành những người vận động bằng chính câu chuyện của mình. Tờ rơi, tài liệu tuyên truyền có thể giúp người dân hiểu đúng hơn về hiến máu; nhưng hình ảnh người thân, bạn bè, đồng nghiệp nhiều lần hiến máu an toàn lại có sức thuyết phục rất tự nhiên.

Máu là nguồn sống đặc biệt đối với người bệnh trong cấp cứu và điều trị. Một người hiến máu có thể không biết người tiếp nhận là ai, nhưng sự sẻ chia ấy có thể giúp người bệnh có thêm cơ hội vượt qua thời điểm khó khăn. Bởi vậy, mỗi đợt hiến máu ở Lương Sơn không chỉ được đo bằng số lượng đơn vị máu tiếp nhận, mà còn ở số người tiếp tục trở lại, số người mới tham gia và sự lan tỏa từ gia đình đến cộng đồng.

Trong đời sống hôm nay, những nghĩa cử như hiến máu tình nguyện càng có ý nghĩa khi được duy trì thường xuyên, trở thành một phần của trách nhiệm cộng đồng. Ở xã Lương Sơn, phong trào ấy đang được tiếp sức từ sự nêu gương của cán bộ, đảng viên và sự hưởng ứng ngày càng rộng rãi của Nhân dân.

Một ngày hội rồi sẽ khép lại, những người hiến máu sẽ trở về với công việc thường nhật. Nhưng những giọt máu được trao đi vẫn tiếp tục hành trình của mình, mang theo hy vọng đến với người bệnh. Từ những cánh tay tình nguyện, một thông điệp giản dị được lan tỏa: mỗi người đều có thể góp phần làm điều có ích cho cộng đồng bằng một hành động thiết thực.

Hạnh Thúy