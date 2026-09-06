Thời tiết ngày 6/9: Miền bắc trời dịu mát, mưa dông tại nhiều nơi trên cả nước

Dự báo, ngày 6/9, Bắc Bộ giảm nhiệt, trời dịu mát, có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội khoảng 33 độ C. Từ Trung Bộ đến cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối.

Ảnh: Thành Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 6/9, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Tại cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, lượng mưa phổ biến 10-30mm, một số nơi có thể trên 60mm. Mưa chủ yếu tập trung vào chiều và đêm, có khả năng gây ngập úng tại các đô thị, khu dân cư và vùng trũng thấp.

Trên biển, vùng biển phía tây khu vực nam Biển Đông, bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa, và vùng biển từ Lâm Đồng đến Thành phố Hồ Chí Minh có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-3m.

Các vùng biển từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc khu vực nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa, cũng có thời tiết xấu.

Trong mưa dông trên biển, khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/9 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Theo nhandan.vn