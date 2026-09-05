Chí Tiên xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc

Vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang được xã Chí Tiên cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hướng tới xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, an toàn, văn minh, nghĩa tình. Với việc triển khai xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” giai đoạn 2026-2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Chí Tiên đã phát huy vai trò làm chủ, tinh thần tự quản của Nhân dân, tạo động lực để Nhân dân chung sức phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cùng với sự hỗ trợ của xã, sự chung sức đồng lòng của người dân, mái vòm sân thể thao tại Nhà văn hóa thôn Ngọc Am đang dần hoàn thiện.

Theo kế hoạch, xã Chí Tiên phấn đấu 100% hộ gia đình thường xuyên sinh sống trên địa bàn đăng ký tham gia xây dựng mô hình khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự”; đời sống vật chất, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của người dân ngày càng được cải thiện; 100% người dân được tiếp cận thông tin chính thống; khu dân cư không có tệ nạn ma túy, cờ bạc; trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và phát triển toàn diện...

Mô hình được xây dựng trên 18 tiêu chí, chia thành 3 nhóm, gồm 7 tiêu chí về đoàn kết, 5 tiêu chí về ấm no, 6 tiêu chí về hạnh phúc. Các tiêu chí bao quát những vấn đề thiết thực của đời sống, từ củng cố tình làng nghĩa xóm, chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường đến phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ứng dụng khoa học kỹ thuật, kinh tế số, nông nghiệp sinh thái và xóa nhà tạm.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Ủy ban MTTQ xã Chí Tiên đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ”; phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể ở các thôn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong kết nối cộng đồng được chú trọng, tạo thêm các kênh tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và vận động Nhân dân tham gia các phong trào.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai gắn với những phần việc cụ thể, huy động nguồn lực Nhân dân chung sức xây dựng quê hương. Trong đó, Hội LHPN xã thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nhân rộng mô hình “Chi hội số”, “Gia đình số”; Hội Nông dân vận động hội viên hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, duy trì thu gom, xử lý rác thải, bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định; Hội Cựu chiến binh duy trì mô hình “Đường CCB tự quản”, “Sáng, xanh, sạch, đẹp”; Đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong các Tổ công nghệ số cộng đồng...

Việc chăm lo đời sống Nhân dân được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực. Trong đợt khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 3.200 người thuộc diện khám sức khỏe tại 12 thôn, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Việc tổ chức khám theo từng địa bàn dân cư giúp người dân thuận lợi tiếp cận dịch vụ y tế, phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe và nâng cao hiệu quả quản lý sức khỏe tại cơ sở.

Hơn 3.200 người dân Chí Tiên được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí

Cùng với chăm lo an sinh xã hội, giữ gìn bình yên địa bàn là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng khu dân cư hạnh phúc. Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức thành viên duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Các mô hình “Dòng họ tự quản”, “Gia đình, dòng họ không có người mắc tệ nạn xã hội”, tổ liên gia, tổ tự quản về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường được phát huy. Hiện toàn xã có 12 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với 71 thành viên, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Tại thôn Ngọc Am, tinh thần đoàn kết được thể hiện qua từng công trình, phần việc. Thôn có 340 hộ với hơn 1.100 nhân khẩu, được hình thành trên cơ sở sáp nhập khu 8, 9 Sơn Cương. Hai khu trước đây đều được công nhận là khu nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu với hơn 90% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, thu nhập bình quân đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Đỗ Quyết Thắng - Bí thư Chi bộ thôn Ngọc Am cho biết: “Sự đồng lòng của người dân được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, hỗ trợ ngày công san nền, sửa nhà cho hộ khó khăn, sửa chữa mái vòm sân thể thao. Các khoản vận động, đóng góp đều được công khai để người dân biết, bàn bạc và thống nhất thực hiện, qua đó tạo niềm tin, sự đồng thuận trong cộng đồng”.

Diện mạo thôn Ngọc Am ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp với những tuyến đường được chỉnh trang, cảnh quan được quan tâm, an ninh trật tự được giữ vững. Hơn 80% số hộ lắp đặt camera an ninh, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Xưởng mộc của gia đình anh Đỗ Văn Dũng tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn chục lao động địa phương.

Từ những mái ấm đại đoàn kết đến những con đường rộng mở, từ các mô hình tự quản đến hoạt động chăm lo sức khỏe, phát triển kinh tế, ở xã Chí Tiên, tinh thần đoàn kết được vun đắp, nhân lên từ mỗi mái nhà, mỗi cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, phát triển.

Phương Thanh