“Điểm tựa” cho những mảnh đời yếu thế

Tỉnh Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó chất lượng cuộc sống và mức độ hạnh phúc của người dân là thước đo quan trọng. Với người khuyết tật, trẻ mồ côi và các đối tượng yếu thế, sự quan tâm, sẻ chia không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn mà còn tạo cơ hội hoà nhập, tự tin vươn lên.

Lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh trao tặng xe lăn và quà hỗ trợ cho người khuyết tật trên địa bàn.

Những năm qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Phú Thọ đã linh hoạt, đa dạng hóa các hình thức vận động, huy động nguồn lực chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn.

Trong nhiệm kỳ trước khi hợp nhất, các tổ chức Hội đã huy động hơn 46,9 tỷ đồng và hiện vật, trợ giúp 81.258 lượt người khuyết tật, trẻ mồ côi và trẻ em nghèo. Trong đó, 54.769 lượt người khuyết tật được hỗ trợ 27 tỷ đồng; 26.489 lượt trẻ mồ côi, trẻ em nghèo được hỗ trợ 19 tỷ đồng.

Một giờ học can thiệp sớm và hỗ trợ phát triển kỹ năng cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt tại Trung tâm Giáo dục Hòa nhập Khai Trí.

Không chỉ hỗ trợ trực tiếp, Hội còn chú trọng chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện học tập và sinh kế. Các cấp Hội đã khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 19.182 lượt người, kinh phí trên 2 tỷ đồng; trao 3.005 xe lăn, xe lắc; hỗ trợ phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 2.276 người với kinh phí 2,245 tỷ đồng; phẫu thuật chỉnh hình cho 909 người và tặng máy trợ thính cho 66 đối tượng.

Trong giáo dục, hơn 1.600 suất học bổng, 1.458 xe đạp cùng hàng nghìn thiết bị, đồ dùng học tập được trao tặng. 40 lớp dạy nghề được tổ chức cho 1.257 học viên, trong đó 70% có việc làm sau đào tạo. Cùng với đó, Hội hỗ trợ xây dựng 102 căn “nhà tình thương” với kinh phí trên 5,1 tỷ đồng; trao 48 con bò nái giống và 50.171 suất quà lễ, Tết.

Để mở rộng nguồn lực trợ giúp, Hội xây dựng mạng lưới đối tác, tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài gần 4 tỷ đồng và sự đồng hành của nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp như Hệ thống Y tế Hùng Vương, Công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ, Công ty cổ phần Ao Vua, Công ty Licogi 14...

Tiết mục văn nghệ do các em học sinh Trường giáo dục chuyên biệt Phú Thọ biểu diễn.

Đằng sau những con số là những câu chuyện về nghị lực và sự vươn lên.

Năm 2022, Nguyễn Thị Hồng Linh (sinh năm 2005, quê xã Thanh Thủy) gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, mất khả năng vận động đôi chân. Sống cùng bà nội trong hoàn cảnh khó khăn, Linh từng đứng trước nguy cơ dang dở việc học.

Thông qua Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Linh được tiếp cận Học bổng LS do tổ chức Giving It Back to Kids tài trợ. Khoản hỗ trợ giúp em giảm bớt gánh nặng học tập, sinh hoạt và tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Hiện Linh là sinh viên năm thứ ba ngành Tâm lý học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, có kết quả học tập tốt và tích cực nghiên cứu khoa học. “Khuyết tật có thể làm con đường phía trước khó khăn hơn, nhưng không thể quyết định mình sẽ đi được bao xa” - Linh chia sẻ.

Cùng với hỗ trợ vật chất, giáo dục hòa nhập đang mở thêm cơ hội cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Gần 20 năm gắn bó với giáo dục chuyên biệt, Thạc sĩ Nguyễn Thị Việt Hà, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Hòa nhập Khai Trí cùng đội ngũ giáo viên kiên trì thực hiện mô hình “Can thiệp toàn diện - Giáo dục cá nhân hóa - Hướng nghiệp song hành”.

Với 8 cơ sở trên địa bàn tỉnh, Trung tâm đã hỗ trợ hàng nghìn trẻ tự kỷ, chậm nói, khiếm thính. Hơn 80% trẻ được can thiệp sớm có thể hòa nhập tại các trường mầm non, tiểu học; nhiều em khi trưởng thành có khả năng làm các công việc thủ công để tự nuôi sống bản thân.

Đồng chí Bùi Văn Huấn- Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục tập trung vào những nhu cầu thiết thực như tạo việc làm, cải thiện nhà ở, hỗ trợ phương tiện hành nghề và chăm sóc sức khỏe. Mỗi năm, Hội phấn đấu hỗ trợ tạo việc làm, cải thiện nhà ở, tặng phương tiện hành nghề cho từ 1.000 người khuyết tật còn khả năng lao động; các hoạt động chăm sóc sức khỏe tiếp cận từ 2.000 người trở lên.

Trong lĩnh vực giáo dục, ít nhất 1.000 học sinh khuyết tật, mồ côi được hỗ trợ học bổng, xe đạp, thiết bị học tập; từ 1.500 người được hỗ trợ kinh phí, lương thực và quà vào các dịp lễ, Tết.

Để các mục tiêu được hiện thực hóa, hệ thống tổ chức sẽ tiếp tục được củng cố theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phấn đấu 100% xã, phường có trên 500 đối tượng khuyết tật, trẻ mồ côi đều có tổ chức Hội hoạt động. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý cơ sở dữ liệu để đảm bảo thông tin minh bạch, chính xác, kịp thời.

Mỗi chiếc xe lăn, suất học bổng, căn nhà tình thương hay cơ hội việc làm đều là một nhịp cầu giúp người yếu thế tự tin hơn trên hành trình hòa nhập. Từ những hỗ trợ thiết thực ấy, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh đang tiếp tục làm tốt vai trò kết nối nguồn lực, trao cơ hội và trở thành điểm tựa để những mảnh đời khó khăn có thêm nghị lực vươn lên.

Lê Hoàng