Chung tay xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp

Một đô thị văn minh không chỉ được thể hiện qua những công trình hiện đại hay tốc độ phát triển kinh tế, mà còn được phản ánh từ chất lượng môi trường sống và ý thức của mỗi người dân. Từ việc không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định đến chủ động tham gia các hoạt động vệ sinh môi trường, mỗi hành động thiết thực đều góp phần tạo nên diện mạo đô thị xanh, sạch, đẹp.

Tại phường Vĩnh Phúc, chương trình “Street Clean Up Day 2026” do công ty TNHH Northstar Precision Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của chính quyền địa phương, các cơ quan, doanh nghiệp và đông đảo tình nguyện viên. Các lực lượng tập trung thu gom rác thải, vệ sinh các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Phùng Hưng và khu vực lân cận, góp phần làm sạch cảnh quan tại khu vực công nghiệp và khu dân cư.

Các lực lượng tham gia chương trình “Street Clean Up Day 2026”, chung tay vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Vĩnh Phúc.

Với sự phối hợp của nhiều lực lượng, từng phần việc như thu gom rác, làm sạch vỉa hè đến chỉnh trang cảnh quan được triển khai thiết thực. Không chỉ cải thiện diện mạo các tuyến phố, chương trình còn tạo cơ hội để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cùng hành động vì lợi ích chung.

Hoạt động thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường góp phần cải thiện cảnh quan đô thị.

Trong bối cảnh đô thị ngày càng phát triển, áp lực đối với công tác quản lý chất thải và giữ gìn vệ sinh môi trường cũng đặt ra nhiều yêu cầu. Nếu thiếu sự phối hợp đồng bộ và ý thức tự giác của cộng đồng, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định có thể làm ảnh hưởng đến cảnh quan, chất lượng môi trường và đời sống dân cư. Vì vậy, ý nghĩa của “Street Clean Up Day 2026” không chỉ nằm ở lượng rác được thu gom hay những tuyến đường được làm sạch sau buổi ra quân, mà quan trọng hơn là góp phần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen ứng xử văn minh với môi trường. Khi mỗi người chủ động giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, sinh sống và không gian công cộng, hiệu quả bảo vệ môi trường sẽ được duy trì thường xuyên, thay vì chỉ tập trung trong những đợt cao điểm.

Điểm nhấn của chương trình là sự đồng hành của Công ty TNHH Northstar Precision Việt Nam, doanh nghiệp duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường nhiều năm và từng bước mở rộng sự tham gia của các đối tác. Đây là cách doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm với địa phương nơi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần kết nối các nguồn lực xã hội cho mục tiêu bảo vệ môi trường.

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty TNHH Northstar Precision Việt Nam đã trao tặng 40 thùng rác cho phường Vĩnh Phúc, góp phần nâng cao hiệu quả thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Ông Matt Kantrud - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Northstar precision Việt Nam cho biết: “Thông qua chương trình Street Clean Up Day 2026, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến đông đảo người dân, doanh nghiệp và cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, những hành động nhỏ nhưng được duy trì thường xuyên sẽ tạo nên những thay đổi tích cực và bền vững. Công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống và hướng tới một tương lai phát triển bền vững”.

Công ty TNHH Northstar Precision Việt Nam trao tặng 40 thùng rác, hỗ trợ công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại địa phương.

Chương trình còn ghi nhận sự phối hợp của Ban Quản lý Khu công nghiệp Khai Quang, các doanh nghiệp đồng hành như VPIC1, Cosmos cùng các cơ quan chuyên môn, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn viên, hội viên và tình nguyện viên. Sự tham gia của nhiều lực lượng đã góp phần tăng cường kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong thực hiện mục tiêu chung. Đây cũng là minh chứng cho thấy bảo vệ môi trường sẽ đạt hiệu quả thiết thực hơn khi trách nhiệm được chia sẻ, các nguồn lực được huy động và mỗi tổ chức, cá nhân đều chủ động thực hiện phần việc của mình.

Theo định hướng của UBND phường Vĩnh Phúc, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh vai trò quản lý của chính quyền, cần có sự tham gia tích cực, liên tục của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và từng hộ gia đình.

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc phát biểu tại chương trình.

Sau mỗi chương trình ra quân, việc duy trì kết quả vệ sinh môi trường cần được đặt lên hàng đầu. Các tổ dân phố, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp cần tiếp tục phối hợp giữ gìn cảnh quan, thực hiện thu gom rác đúng quy định, hạn chế phát sinh rác thải và nâng cao ý thức bảo vệ không gian chung.

Công tác tuyên truyền cũng cần được duy trì thường xuyên, để người dân hiểu rõ bảo vệ môi trường không phải là phong trào nhất thời mà là trách nhiệm gắn liền với đời sống hằng ngày. Mỗi người dân bắt đầu từ những việc đơn giản: không vứt rác ra đường, không đổ rác tại các khu vực công cộng, sử dụng thùng rác đúng nơi quy định và chủ động phân loại rác phù hợp.

Với doanh nghiệp, việc duy trì vệ sinh nơi làm việc, khu vực sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng cũng là những đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của địa phương.

“Street Clean Up Day 2026” vì thế không chỉ mang ý nghĩa làm sạch đường phố trong một ngày, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về tinh thần trách nhiệm và hành động vì môi trường. Một tuyến đường sạch sẽ, một khu dân cư văn minh hay một không gian công cộng xanh hơn đều bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong nhận thức và hành vi của mỗi người.

Thu Thủy