Nối vòng tay nhân ái

Với sứ mệnh “Kết nối, lan tỏa và sẻ chia”, các chương trình nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc cho những số phận kém may mắn, là cầu nối tin cậy của những tấm lòng nhân ái.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh, Tập đoàn CNCTech hỗ trợ xây dựng 7 ngôi nhà nhân ái trên địa bàn tỉnh.

Từ những phong trào, hoạt động thiết thực như cứu trợ đột xuất, chăm lo Tết cho người nghèo đến các chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, ngọn lửa nhân ái đã được thắp lên và lan tỏa đến từng xóm làng, góc phố, mang lại niềm tin, hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn. Phong trào “Tết nhân ái” đã trở thành điểm nhấn nhân văn mỗi dịp Xuân về. Riêng trong đợt Tết Bính Ngọ, cùng với các nguồn lực xã hội hóa, Quỹ “Vì người nghèo” và các cấp Hội đã thăm hỏi, trao tặng 70.240 suất quà cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trị giá trên 44,3 tỷ đồng.

Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tiếp tục được phát triển theo hướng thực chất, chú trọng trợ giúp thường xuyên, lâu dài và bền vững các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các cấp Hội đã chủ động cập nhật nhu cầu trợ giúp; kết nối các nhà tài trợ với từng địa chỉ nhân đạo.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh trợ giúp 44 địa chỉ nhân đạo với tổng trị giá 146 triệu đồng; đồng thời cập nhật 11 địa chỉ nhân đạo lên hệ thống iNHANDAO nhằm tăng cường công tác quản lý, kết nối và vận động nguồn lực hỗ trợ lâu dài. Hỗ trợ xây dựng 28 nhà Chữ thập đỏ, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng, góp phần giúp các gia đình hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Chương trình “Ngân hàng bò” đã vận động trao 60 con bò với tổng trị giá 890 triệu đồng; đàn bò sinh thêm 7 con, chuyển giao cho các hộ khác 3 con, góp phần duy trì, nhân rộng mô hình hỗ trợ sinh kế bền vững. Thông qua mô hình đã giúp các hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo.

Chương trình “Nồi cháo nghĩa tình”, “Bữa cơm miễn phí”, các bếp ăn tình thương tiếp tục được duy trì tại các bệnh viện, cơ sở y tế và một số địa phương trong tỉnh, góp phần chia sẻ khó khăn với người bệnh và người nhà người bệnh.

Với tinh thần “80 năm hành trình nhân ái - Vì cộng đồng” trong Tháng Nhân đạo năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai các hoạt động nhân đạo với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng. Tổ chức các hoạt động cứu trợ thường xuyên, đột xuất cho trên 30.000 lượt người, trị giá gần 21 tỷ đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp người dân ổn định cuộc sống. Hỗ trợ sinh kế cho 5 gia đình với mức hỗ trợ từ 5 - 10 triệu đồng/hộ, tổng trị giá 32 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3 bếp ăn bán trú, trị giá 45 triệu đồng.

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh khẳng định: Các hoạt động trợ giúp nhân đạo được triển khai theo hướng thiết thực, đúng đối tượng, tập trung vào những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo, người khuyết tật, người gặp tai nạn, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai...

Để dòng chảy nhân ái được duy trì và mở rộng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức vận động. Các cấp hội thường xuyên củng cố mạng lưới tình nguyện viên chữ thập đỏ xung kích tại các xã, phường, sẵn sàng ứng phó, hỗ trợ kịp thời khi xảy ra thiên tai, bão lụt hay sự cố đột xuất...

Thu Hà