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Thời tiết ngày 23/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo, ngày 23/10, Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền tây có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 23/10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi

Dự báo khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Ảnh minh họa: Đ.T

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, ngày và đêm 23/10, phía đông của khu vực bắc Biển Đông gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía đông bắc cấp 8-9, giật cấp 10-11; biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3-5m; riêng vùng biển phía đông bắc cao 4-6m, hướng sóng bắc đến tây bắc.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 23/10 tại các khu vực trên cả nước:

Khu vực Hà Nội: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C.

Phía đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Duyên hải nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32-34 độ C.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Mưa rào và dông Ngày nắng Gió giật mạnh Nhiệt độ cao nhất Mưa dông Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Bắc bộ Nam bộ khu vực Bắc biển Đông lốc sét
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