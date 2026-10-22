Nỗ lực đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê hương

Đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê nhà không chỉ là nguyện vọng tha thiết của thân nhân mà còn là trách nhiệm, tình cảm tri ân của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm của Chính phủ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức di chuyển hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang về quê hương theo nguyện vọng của gia đình, góp phần đưa các Anh trở về an nghỉ trên mảnh đất nơi mình sinh ra.

Thực hiện Nghị quyết công tác năm 2026 của Ban Chấp hành Hội HTGĐLS tỉnh, đồng thời hưởng ứng Chiến dịch 500 ngày đêm của Chính phủ, Hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê bằng ô tô tập trung miễn phí đợt 2 năm 2026. Hoạt động nhằm đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, giảm bớt khó khăn về thủ tục, thời gian, công sức và kinh phí cho các gia đình.

Lãnh đạo Trung ương Hội HTGĐLS Việt Nam, Hội HTGĐLS tỉnh Phú Thọ và Chi hội HTGĐLS Thanh Thủy dâng hoa tưởng niệm Liệt sĩ Trần Phương Sáu được đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà, xã Đào Xá.

Trong đợt 1, Hội hỗ trợ di chuyển miễn phí bằng ô tô tập trung 6 hài cốt liệt sĩ, hỗ trợ 2 gia đình di chuyển hài cốt liệt sĩ bằng đường sắt.

Trong đợt 2, có 11 hài cốt liệt sĩ đang an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh và Gia Lai được đưa về quê hương. Riêng tại Tây Ninh, hài cốt các liệt sĩ được cất bốc tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Trà Võ.

Công tác tổ chức được Hội phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, Văn phòng đại diện phía Nam của Hội HTGĐLS Việt Nam và các địa phương liên quan triển khai theo kế hoạch.

Để quá trình di chuyển diễn ra an toàn, đúng quy định, trang trọng và chu đáo, công tác chuẩn bị được tiến hành từ sớm. Hội tư vấn, hướng dẫn thân nhân hoàn thiện hồ sơ, giấy tờ; bố trí phương tiện, thống nhất lịch trình, địa điểm bàn giao và chuẩn bị các điều kiện cần thiết. Các gia đình được thông báo cụ thể về thời gian, thành phần tham gia và những yêu cầu khi đến nhận hài cốt.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Hội, cơ quan quản lý nghĩa trang, chính quyền địa phương và thân nhân liệt sĩ góp phần bảo đảm các khâu được thực hiện chu đáo.

Hài cốt liệt sĩ Xa Văn Quý được di chuyển từ Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, về bàn giao cho UBND xã Cao Sơn và gia đình an táng tại nghĩa trang quê nhà sau gần 50 năm hy sinh.

Việc hoàn thiện thủ tục, tổ chức cất bốc và đưa hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về quê nhà đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và kinh phí.

Đối với nhiều gia đình, đây là việc không dễ dàng nếu phải tự thực hiện. Vì vậy, vai trò của Hội HTGĐLS tỉnh không chỉ dừng lại ở việc tổ chức phương tiện vận chuyển tập trung mà còn thể hiện qua sự đồng hành với thân nhân trong suốt quá trình.

Hội trực tiếp tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan, kết nối với các cơ quan, đơn vị tại địa phương nơi liệt sĩ đang an nghỉ; đồng thời vận động hội viên, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí thuê xe.

Các khoản chi phí phục vụ việc cất bốc, vận chuyển, ăn nghỉ trên đường được Hội bố trí theo kế hoạch và quy định hiện hành, góp phần giảm gánh nặng cho các gia đình; đồng thời đưa hoạt động tri ân liệt sĩ trở thành những việc làm thiết thực, cụ thể.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hai hài cốt liệt sĩ: Nguyễn Văn Tho và Nguyễn Văn Đáp được xã Phú Khê tổ chức chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định.

Trong đợt di chuyển lần này, xã Phú Khê đón nhận hài cốt hai liệt sĩ: Nguyễn Văn Tho và Nguyễn Văn Đáp - những người đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Tây Nam.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Tho, sinh năm 1958, nhập ngũ tại C21, Trung đoàn 3, Sư đoàn 9, Quân khu 4, tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và hy sinh ngày 18/7/1978 tại Phước Trường, Châu Thành, Tây Ninh. Hài cốt liệt sĩ Tho được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Đáp, sinh năm 1955, nhập ngũ tháng 4/1974, thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 66, Sư đoàn 10; hy sinh ngày 13/5/1978 tại mặt trận Tây Ninh, hài cốt an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, Tây Ninh.

Trong hai ngày 16 - 17/10, xã Phú Khê phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hai hài cốt liệt sĩ trong không khí trang nghiêm, thành kính.

Đồng chí Bùi Xuân Vĩnh - Bí thư Đảng ủy xã Phú Khê cho biết: “Đón các liệt sĩ trở về quê hương là niềm xúc động, tự hào và cũng là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương. Chúng tôi xác định việc tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng phải được thực hiện chu đáo, trang nghiêm, đúng quy định, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của gia đình, thân nhân liệt sĩ. Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và tổ chức Hội trong công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ”.

Chiến dịch 500 ngày đêm của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thể hiện quyết tâm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa.

Trong hành trình ấy, sự tham gia của Hội HTGĐLS tỉnh Phú Thọ đã góp phần kết nối các gia đình với cơ quan chức năng, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, tổ chức vận chuyển và hỗ trợ kinh phí, để việc đưa hài cốt liệt sĩ về quê không còn là nỗi lo đối với những gia đình còn nhiều khó khăn.

Mỗi hài cốt liệt sĩ trở về là thêm một gia đình vơi đi nỗi đau xa cách, thêm một người con được trở về với đất mẹ quê hương sau hàng chục năm nằm lại nơi chiến trường.

Hồng Nhung