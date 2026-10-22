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Kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú tại trường học trên địa bàn xã Thanh Ba

Ngày 22/10, đồng chí Nguyễn Kim Chi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Ba cùng đoàn công tác đã kiểm tra đột xuất việc tổ chức bếp ăn, suất ăn bán trú tại một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã.

Tại các trường, đoàn kiểm tra tập trung rà soát điều kiện cơ sở vật chất khu vực bếp ăn, quy trình tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm; việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại điểm trường chính và các phân hiệu.

Kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú tại trường học trên địa bàn xã Thanh BaĐồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thanh Ba kiểm tra công tác tổ chức bếp ăn bán trú tại trường học trên địa bàn.

Qua kiểm tra, đồng chí Nguyễn Kim Chi yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, quy trình chế biến và chất lượng từng suất ăn.

Đặc biệt, đồng chí yêu cầu các trường phải thực hiện thống nhất thực đơn từ điểm trường chính đến tất cả các phân hiệu. Công tác quản lý, giám sát phải được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên, bảo đảm mọi học sinh đều được thụ hưởng những bữa ăn an toàn, đảm bảo chất lượng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh, sức khỏe và sự phát triển của học sinh phải được đặt lên hàng đầu. Ban giám hiệu các nhà trường cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động kiểm tra, giám sát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú; kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, không chủ quan, lơ là trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thông qua kiểm tra đột xuất, xã Thanh Ba tiếp tục siết chặt công tác quản lý bếp ăn trường học, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong tổ chức bữa ăn bán trú, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, tạo sự yên tâm cho phụ huynh và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Quang Mạnh (xã Thanh Ba)


Quang Mạnh (xã Thanh Ba)

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Thanh Ba HĐND Vệ sinh an toàn thực phẩm Thống Nhất Bảo quản thực phẩm Trách nhiệm Nhà trường Chất lượng Trường mầm non Cơ sở vật chất
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