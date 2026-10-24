Thời tiết ngày 24/10: Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa dông vào chiều tối và đêm

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Dự báo, ngày 24/10, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, đêm không mưa; Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm, ngày nắng. Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày đều nắng ráo, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.
Ảnh minh họa: Minh Duy
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/10, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.
Trên biển, ngày và đêm 24/10, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực vịnh Thái Lan và vùng biển phía nam khu vực nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 24/10 tại các khu vực trên cả nước:
Khu vực Hà Nội: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Tây Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Khu vực Đông Bắc Bộ: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Thanh Hóa đến Huế: Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.
Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Thành phố Hồ Chí Minh: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.
Theo nhandan.vn
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