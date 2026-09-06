Thi đua yêu nước khơi dậy quyết tâm và khát vọng

Nhờ đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cùng tinh thần chủ động, linh hoạt, xã Lương Sơn chuyển mình mạnh mẽ. Những định hướng đúng đắn và sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đã mang lại khởi sắc cho bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương.

Công nhân Công ty TNHH CAP GLOBAL (xã Lương Sơn) tích cực thi đua lao động sản xuất.

Lan tỏa các phong trào thi đua

Thời gian qua, tuy đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, song xã Lương Sơn đã có sự bứt phá nhờ quyết tâm chính trị cao và tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, Nhân dân. Nhìn lại chặng đường qua, các phong trào thi đua như “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” hay đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng đã thực sự đi vào chiều sâu. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát huy. Nhiều mô hình được nhân rộng như: “Xóm kiểu mẫu”, “Gia đình kiểu mẫu”, “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua bảo hiểm y tế”, các mô hình giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đã huy động được nguồn lực trên 1,7 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới và sửa chữa 18 căn nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của xã giảm chỉ còn 0,25%.

Các phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng được triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng đạt nhiều dấu ấn rõ nét với việc ra mắt mô hình “Làng chuyển đổi số”, “Khu dân cư chuyển đổi số” tại xóm Đồng Tiến, cùng sự vận hành thông suốt của hệ thống một cửa điện tử. Đồng thời, xã triển khai hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” gắn với mục tiêu nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Đánh giá về vai trò chỉ đạo và hiệu quả các phong trào thi đua, đồng chí Đoàn Tiến Lập - Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Các phong trào thi đua yêu nước tại Lương Sơn không chỉ được phát động sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, Nhân dân, mà đã trở thành động lực cho mọi hành động của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương.

Tạo động lực phát triển

Việc triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và trở thành động lực then chốt thúc đẩy địa phương bứt phá, hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, trong sản xuất nông - lâm nghiệp, diện tích gieo trồng cây hàng năm của xã đạt gần 1.470ha, trong đó, diện tích cây lương thực có hạt gần 730ha. Sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển. Toàn xã có gần 800 doanh nghiệp và 18 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Tính riêng trong tháng 7/2026, địa phương đã giải quyết 97 hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh với tổng vốn đăng ký 26,5 tỷ đồng. Điểm tựa tài chính - ngân sách trên địa bàn ghi nhận sự bứt phá. Trong 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 274 tỷ đồng, vượt 24% dự toán tỉnh giao. Đi đôi với nguồn thu khởi sắc, công tác giải ngân vốn đầu tư công được chỉ đạo quyết liệt, tính đến hết tháng 7 đạt 71,85% kế hoạch vốn giao.

Xác định giải phóng mặt bằng là “chìa khóa” mở đường cho hạ tầng và thu hút đầu tư, địa phương đang tích cực triển khai 57 dự án với tổng diện tích thu hồi 815,44ha, ảnh hưởng tới khoảng 5.914 hộ và 100 tổ chức. Hiện, xã hoàn thành giải phóng mặt bằng được 451,44ha, đạt 55,3%, tạo quỹ đất sạch đón dòng vốn mới.

Từ các phong trào thi đua, hạ tầng và quy hoạch đô thị tại Lương Sơn được triển khai bài bản, quyết liệt. Địa phương đạt tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung 100%, đồng thời triển khai hiệu quả Chương trình phát triển đô thị Lương Sơn, đặt nền móng vững chắc cho mục tiêu nâng cấp lên phường vào năm 2030.

Phát huy những kết quả đã đạt, thời gian tới, Lương Sơn đặt ra các phương hướng hành động trọng tâm, trong đó công tác thi đua, khen thưởng được xác định là động lực then chốt. Theo chia sẻ của Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Tiến Lập, Lương Sơn sẽ tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ngay tại cơ sở.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động; chủ động xây dựng, phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, đặc thù ở cấp xã. Các phong trào được gắn liền với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, việc khó, mang tính đột phá và hướng tới hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ “nước rút” trong phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thực hiện thành công mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn đạt 12% theo kế hoạch năm.

Với những nỗ lực trong triển khai phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, Lương Sơn sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi trên con đường phát triển bền vững.

Hồng Trung