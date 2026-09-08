Điểm nhấn mới trong không gian linh thiêng Đền Hùng

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đang khẩn trương triển khai dự án Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông” tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. Tượng đài được xây dựng trong tổng thể kiến trúc, cảnh quan hài hòa, trang nghiêm, phù hợp với không gian linh thiêng của vùng Đất Tổ.

Phối cảnh dự án Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Đền Hùng là nơi hội tụ những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và tâm linh của dân tộc, nơi mỗi người dân Việt Nam hướng về cội nguồn, tưởng nhớ các Vua Hùng có công dựng nước. Chính vì vậy, việc xây dựng Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng không đơn thuần là xây dựng một công trình kiến trúc, mà còn đặt ra yêu cầu cao về sự hài hòa giữa công trình mới với tổng thể cảnh quan, kiến trúc và không gian văn hóa đặc biệt của Đất Tổ.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được đặt tại chân đồi Phân Bùng, khu Trung tâm lễ hội Đền Hùng. Việc lựa chọn địa điểm, thiết kế và quy mô công trình đều được xem xét, thẩm định kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học, bảo đảm tính tôn nghiêm, hài hòa trong tổng thể không gian di tích. Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ - đơn vị chủ đầu tư cho biết, theo phương án được triển khai, khu vực sân khấu Trung tâm lễ hội tại đồi Phân Bùng được chỉnh trang, tu bổ, tôn tạo đồng bộ, tạo không gian phù hợp để đặt tượng đài. Tổng thể khu vực được tổ chức theo các cao độ khác nhau, kết nối với trục hành lễ, vừa bảo đảm công năng phục vụ các hoạt động lễ hội, vừa tạo không gian trang trọng, tôn nghiêm cho công trình. Điểm nhấn của khu vực là hệ thống sân được tổ chức thành các cấp, gồm sân khấu, sân dạo và sân đặt bệ tượng. Các không gian được kết nối theo trục hành lễ, tạo sự chuyển tiếp tự nhiên từ quảng trường đến vị trí đặt tượng, đồng thời mở rộng tầm nhìn và tạo chiều sâu cho toàn bộ không gian.

Một trong những chi tiết đáng chú ý trong phương án cảnh quan là phần mái taluy xung quanh khu vực sân được tạo hình cánh hoa sen, không chỉ tạo giá trị thẩm mỹ mà còn góp phần tăng tính biểu tượng cho công trình. Từ trên cao, những đường nét mềm mại của các cánh sen tạo nên sự chuyển tiếp giữa kiến trúc và cảnh quan tự nhiên. Trên nền xanh của thảm cỏ, hình khối cánh sen giúp khu vực tượng đài có dấu ấn riêng nhưng vẫn giữ được sự tiết chế cần thiết của một không gian tưởng niệm, tri ân. Hệ thống cây xanh được bố trí phù hợp nhằm tạo cảnh quan, bóng mát và sự chuyển tiếp giữa các khu vực trong quảng trường. Những hàng cây sẽ tạo nên sự cân bằng giữa các mảng cứng của kiến trúc và mảng xanh tự nhiên. Cảnh quan hai bên sân khấu cũng được điều chỉnh theo hướng mở, vừa tạo sự thông thoáng cho không gian, vừa bảo đảm sự thống nhất với cảnh quan hiện hữu. Một điểm đáng chú ý khác trong thiết kế là việc sử dụng đá tự nhiên cho nhiều hạng mục quan trọng của quảng trường giúp không gian trở nên chắc chắn, bền vững, phù hợp với tính chất trang nghiêm của khu vực.

Ý nghĩa của Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” càng trở nên đặc biệt khi công trình được đặt trong không gian Khu Di tích lịch sử Đền Hùng - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng về thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong ngày 19/9/1954. Lời căn dặn của Người: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” đã trở thành biểu tượng về truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của các thế hệ người Việt Nam đối với non sông, đất nước. Không chỉ mang giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống, câu nói của Bác còn hàm chứa một quy luật liên quan đến vận mệnh của dân tộc: “Dựng nước phải đi đôi với giữ nước”. Lời dạy của Bác không chỉ nói với Đại đoàn 308 mà còn là nói với toàn quân, toàn dân; không chỉ nói với thế hệ ngày ấy mà còn là lời dặn dò đối với các thế hệ hôm nay và mai sau... Bởi vậy, công trình tượng đài không chỉ gợi nhắc về một sự kiện lịch sử, mà còn tạo nên một không gian để các thế hệ hôm nay và mai sau tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn mối liên hệ giữa truyền thống dựng nước của các Vua Hùng với sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong tổng thể ấy, từng chi tiết của công trình đều hướng tới tạo dựng một không gian trang trọng, hài hòa với cảnh quan Đền Hùng và giàu giá trị biểu tượng.

Những ngày này, trên đồi Phân Bùng, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Khi hoàn thành, Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” cùng không gian cảnh quan được chỉnh trang đồng bộ sẽ trở thành điểm nhấn mới tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, nơi hội tụ tình cảm thiêng liêng của đồng bào cả nước đối với các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn giá trị của không gian văn hóa Đất Tổ.

Khánh Duy