Đề nghị Tập đoàn SK tiếp tục mở rộng các dự án đầu tư tại Phú Thọ

Tiếp tục chương trình làm việc tại Hàn Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn SK (Hàn Quốc) nhằm đẩy mạnh hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tại buổi làm việc với Tập đoàn SK (Hàn Quốc).

Tính đến hết tháng 6/2026, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 747 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đạt 15 tỷ USD. Trong đó, các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đang giữ vị trí dẫn đầu về số lượng dự án và quy mô vốn với 386 dự án, tổng vốn đầu tư 5,63 tỷ USD.

Các dự án tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất linh kiện điện, điện tử và sản phẩm phụ trợ, đóng vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của nhiều tập đoàn lớn như Apple, LG, Samsung, Intel...

Tập đoàn SK (SK Group) là một trong những tập đoàn kinh tế đa quốc gia lớn nhất của Hàn Quốc với hàng trăm công ty thành viên hoạt động toàn cầu, tập trung vào các giá trị cốt lõi như bán dẫn, viễn thông, công nghệ, năng lượng và hóa chất... Hiện nay, Tập đoàn SK đang dịch chuyển sang các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI) và năng lượng sạch.

Tại Phú Thọ, Tập đoàn SK đã đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất ISCVina tại KCN Bá Thiện II. Hoạt động từ tháng 4/2018 với tổng vốn đầu tư 42,35 triệu USD trên diện tích gần 20.000 m2, nhà máy chuyên sản xuất và gia công các thiết bị, linh kiện công nghệ cao phục vụ ngành bán dẫn như POGO Pin, bảng mạch PCB cao cấp và khuôn mẫu chính xác.

Dự án duy trì đà tăng trưởng ổn định với doanh thu năm 2025 đạt 36,23 triệu USD (xuất khẩu 36,63 triệu USD, nộp ngân sách 1,11 triệu USD) và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 19,82 triệu USD. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, nhà máy còn tạo việc làm thường xuyên cho gần 900 lao động với mức thu nhập bình quân hơn 14 triệu đồng/người/tháng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Tập đoàn SK tiếp tục quan tâm, nghiên cứu mở rộng các dự án đầu tư tại địa phương, trong đó đặc biệt ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp bán dẫn và những lĩnh vực thế mạnh mà tập đoàn đang có kinh nghiệm.

Buổi làm việc diễn ra trong bầu không khí cởi mở, thực chất, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa tỉnh Phú Thọ với các đối tác, tập đoàn lớn của Hàn Quốc trong chiến lược phát triển công nghiệp công nghệ cao.

Mạnh Cường