Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Nhà máy Z121

Sáng 7/9, Nhà máy Z121 tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (7/9/1966 - 7/9/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Nhà máy Z121.

Tới dự có Đại tướng Phạm Văn Trà - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Trung tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2 cùng các đại biểu dự buổi lễ.

Cách đây 60 năm, ngày 7/9/1966, Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần ký quyết định thành lập Xưởng Bộ lửa, tiền thân của Nhà máy Z121 ngày nay, có vai trò nghiên cứu, chế tạo các sản phẩm hỏa cụ, được ví như “trái tim của vũ khí”. Đầu năm 1970, Nhà máy di chuyển cơ sở sản xuất về xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, nay là phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

60 năm xây dựng và phát triển, Nhà máy Z121 đã trở thành một trong những đơn vị nòng cốt của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Từ năm 2006 đến nay, Nhà máy tập trung đầu tư dây chuyền, thiết bị hiện đại, đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số; vừa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, vừa sản xuất kinh tế.

Hàng trăm đề tài, công trình khoa học công nghệ được nghiên cứu, ứng dụng vào sản xuất, mang lại nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học - công nghệ.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh, doanh thu năm 2025 đạt trên 4.300 tỷ đồng, dự kiến năm 2026 đạt 5.266 tỷ đồng; bình quân trong 5 năm giá trị doanh thu tăng trưởng 28%/năm; thu nhập bình quân tăng trên 20%/năm.

Bên cạnh nhiều sản phẩm quốc phòng tiên tiến, hiện đại, có ý nghĩa chiến lược, các sản phẩm kinh tế của Nhà máy, nhất là pháo hoa Z121 không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà đã xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Nhật Bản, Pháp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang; Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Nhà máy.

Với những đóng góp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nhà máy Z121 vinh dự 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, cùng nhiều phần thưởng cao quý của Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Phạm Hoài Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Nhà máy Z121. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng hoa chúc mừng Nhà máy.

Lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tặng quà lưu niệm chúc mừng nhà máy

Ghi nhận những thành tích Nhà máy Z121 đạt được trên chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam nhấn mạnh: Trước yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại, Nhà máy cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất các sản phẩm hỏa cụ, hỏa thuật phục vụ quốc phòng.

Thứ trưởng Phạm Hoài Nam đề nghị Nhà máy tổ chức sản xuất, kinh doanh hiệu quả, an toàn, đúng pháp luật; không ngừng nâng cao chất lượng, giữ vững uy tín thương hiệu pháo hoa Z121, mở rộng thị trường, đẩy mạnh hợp tác và xuất khẩu, đầu tư phát triển cơ sở sản xuất tại khu vực phía Nam.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, tự động hóa, xây dựng nhà máy thông minh; ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và phương thức quản trị hiện đại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối trong sản xuất. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân có trình độ cao; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà máy vững mạnh toàn diện.

Các vị đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Nhà máy Z121.

Lê Hoàng