Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Đại học Hùng Vương

Sáng 5/9, Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và đón gần 3.000 tân sinh viên khóa K24.

Tới dự và chung vui với thầy và trò nhà trường có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; đại diện các doanh nghiệp, đối tác cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh tặng hoa chúc mừng thầy và trò Trường Đại học Hùng Vương nhân dịp khai giảng năm học mới.

Các đại biểu và tân sinh viên tại lễ khai giảng.

Trải qua hơn 6 thập kỷ xây dựng, phát triển và 24 năm đào tạo trình độ đại học, Trường Đại học Hùng Vương đã khẳng định vững chắc vị thế là trường đại học công lập đa ngành hàng đầu tại Phú Thọ, đóng góp quan trọng vào hệ thống giáo dục đại học cả nước.

Năm học 2025-2026, nhà trường ghi nhận những bước phát triển vượt bậc. Khóa K23 tuyển mới gần 2.700 sinh viên chính quy; quy mô đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và giáo dục quốc phòng - an ninh đạt trên 20.000 học viên/năm. Đội ngũ cán bộ, giảng viên tiếp tục được chuẩn hóa với hơn 400 người, trong đó có 350 giảng viên (gồm 14 phó giáo sư và 105 tiến sĩ).

Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và hợp tác quốc tế đạt nhiều kết quả ấn tượng với gần 200 bài báo khoa học được công bố; ký kết 8 thỏa thuận quốc tế, thực hiện trao đổi và tiếp nhận hàng trăm lượt sinh viên trong và ngoài nước.

Đặc biệt, việc vận hành đồng bộ hệ thống e-Office, số hóa văn bằng chứng chỉ và triển khai đào tạo kết hợp đã tạo đột phá trong nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng giảng dạy.

Năm học 2026-2027, Trường Đại học Hùng Vương chào đón 2.936 tân sinh viên khóa K24 nhập học; trong đó có 26 sinh viên đến từ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Tiến sĩ Đỗ Khắc Thanh - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: Với chủ đề “Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất”, nhà trường tiếp tục đổi mới tư duy đào tạo theo nhu cầu xã hội, trong đó tập trung phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; đẩy mạnh hợp tác hiệu quả với doanh nghiệp trong thực hành, thực tập và tuyển dụng.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên (phấn đấu đạt 50% trình độ tiến sĩ vào năm 2030); đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng AI; hiện đại hóa quản trị đại học theo KPI, chuyển từ quản lý quy trình sang quản trị phục vụ phát triển.

Đặc biệt, nhà trường tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm trí thức đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Phú Thọ; gắn sự phát triển của nhà trường với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động tham gia giải quyết các bài toán lớn của địa phương, cam kết cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao công nghệ.

Đồng thời, xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, kỷ cương và sáng tạo; lấy người học làm trung tâm, tôn trọng giảng viên, khuyến khích đổi mới sáng tạo và lan tỏa các giá trị tốt đẹp.

Ban Giám hiệu nhà trường trao thưởng cho các thủ khoa đầu vào khóa K24.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học mới, toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường quyết tâm thực hiện tốt phương châm hành động: “Mỗi thầy cô giáo - Một tấm gương đổi mới; Mỗi sinh viên - Một thực thể sáng tạo; Mỗi đơn vị - Một trung tâm hiệu quả; Mỗi nhiệm vụ - Một sản phẩm cụ thể; Mỗi kết quả, góp phần nâng cao vị thế Trường Đại học Hùng Vương”.

Đinh Vũ