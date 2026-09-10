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Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ II năm 2026

Ngày 9/9/2026, tại Nhà văn hóa phường Hòa Bình, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ II năm 2026.

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ II năm 2026Các đại biểu thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Hãy hiến thường xuyên”, hoạt động đã thu hút đông đảo tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân các phường Hòa Bình, Tân Hoà và xã Yên Sơn.

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ II năm 2026Các tình nguyện viên kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia hiến máu.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã bố trí tiếp đón, hướng dẫn các tình nguyện viên thực hiện đúng quy trình hiến máu an toàn. Đội ngũ y, bác sĩ phối hợp với lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ người tham gia, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình. Nhiều cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân từng hiến máu nhiều lần tiếp tục đăng ký hiến máu.

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được hơn 500 đơn vị máu. Số máu thu được sẽ bổ sung nguồn dự trữ, phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế.

Ngày hội hiến máu tình nguyện lần thứ II năm 2026Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần nhân ái, lan tỏa yêu thương trong cộng đồng.

Dương Huyền


Dương Huyền

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Ngày hội hiến máu tình nguyện Đoàn viên thanh niên Thanh niên tình nguyện Hiến máu cứu người Lực lượng vũ trang Tân Hoà Nghĩa cử cao đẹp Đúng quy trình Hòa bình Chương trình
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