Phú Thọ hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026

Ngày 10/9, tại UBND xã Bình Nguyên, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 với chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”. Chương trình có sự tham gia của lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ, công nhân, người lao động và người dân trên địa bàn.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người dân Phú Thọ tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới.

Ngày Sơ cấp cứu thế giới được Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tổ chức vào thứ Bảy của tuần thứ hai tháng 9 hằng năm, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sơ cấp cứu và trang bị cho cộng đồng những kỹ năng cần thiết để ứng phó với tai nạn, sự cố, thảm họa.

Với chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”, chương trình nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm mọi người ở mọi nơi đều có cơ hội tiếp cận kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu phù hợp, đặc biệt trong quá trình di chuyển, lao động, sinh hoạt và khi gặp những tình huống bất ngờ.

Điểm nhấn của chương trình tại Phú Thọ là hoạt động thực hành kỹ năng sơ cấp cứu theo hình thức chạy trạm. Người tham gia được hướng dẫn và trực tiếp thực hành các kỹ năng cơ bản như sơ cứu người bất tỉnh, ngừng tim; xử trí dị vật đường thở; sơ cứu chảy máu, ngất, vết thương; xử trí gãy xương và vận chuyển nạn nhân an toàn.

Bên cạnh đó, chương trình hướng dẫn cách nhận biết và xử trí ban đầu một số tình huống sức khỏe có thể gặp trong quá trình di chuyển như say nắng, say nóng, tiêu chảy, sốt cao, cảm lạnh đột ngột...

Thực hành kỹ thuật cố định, bó bột chi bị thương, góp phần hạn chế biến chứng trước khi nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế.

Thông qua hình thức học đi đôi với thực hành, chương trình giúp người tham gia nắm được kiến thức và hình thành khả năng phản ứng nhanh trong những tình huống khẩn cấp.

Theo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, việc phổ cập kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng có ý nghĩa quan trọng, bởi những phút đầu tiên sau tai nạn, sự cố có thể quyết định đến khả năng sống còn và mức độ phục hồi của người bị nạn.

Thu Thủy – Nguyễn Toàn