“Nối nhịp” việc làm cho lao động thất nghiệp

Có những khoảng thời gian người lao động tạm rời công việc, nhưng hành trình mưu sinh chưa bao giờ dừng lại. Một thông tin việc làm phù hợp, một lời tư vấn kịp thời hay sự kết nối đúng nhu cầu có thể mở ra cơ hội mới. Bằng sự chủ động và gần gũi, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Phú Thọ đang trở thành cầu nối, giúp người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp và sớm ổn định cuộc sống.

Người lao động làm thủ tục trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.

Nhiều năm qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp gắn với hỗ trợ tài chính, đào tạo nghề và tư vấn việc làm đã mang lại giá trị thiết thực, bền vững cho người lao động trên địa bàn. Đặc biệt, khi Luật Việc làm năm 2025 thay thế Luật Việc làm năm 2013 có hiệu lực từ đầu năm 2026, vai trò của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Phú Thọ càng được thể hiện rõ nét. Đơn vị không chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp mà còn thực hiện nhiệm vụ quan trọng là tư vấn, giới thiệu việc làm, giúp người lao động sớm trở lại thị trường lao động.

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Phú Thọ, ngay khi đến làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động được cán bộ tư vấn về nhu cầu việc làm, ngành nghề phù hợp và các khóa đào tạo nghề. Theo Trung tâm, 100% hồ sơ đăng ký đều được hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm thông qua các phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Phú Thọ cho rằng hỗ trợ người thất nghiệp không nên dừng ở việc giải quyết chế độ. Điều then chốt là phải kết nối được vị trí việc làm tại doanh nghiệp với nhu cầu và mức thu nhập phù hợp của người lao động, qua đó giúp họ sớm trở lại thị trường lao động.

Theo ông Hùng, trong quá trình tiếp nhận và tư vấn, cán bộ Trung tâm chủ động giới thiệu các vị trí tuyển dụng phù hợp; đồng thời hướng dẫn người lao động thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định khi chưa tìm được việc làm phù hợp.

Từng làm việc tại Công ty TNHH Hanyang Digitech Vina, chị Lê Thị Ngọc Lệ (sinh năm 1998, xã Minh Hòa) phải nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình. Tìm đến Trung tâm làm thủ tục, chị Lệ cho biết: “Tôi cảm thấy phấn khởi khi nhận được sự hướng dẫn tận tình. Chính sự chu đáo của đội ngũ cán bộ từ khâu giải quyết chế độ đến tư vấn việc làm, hướng dẫn đăng ký lớp học nghề đã tiếp thêm động lực để tôi vững tin sớm tìm được công việc mới”.

Cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn thông tin tuyển dụng và các chính sách mới cho người lao động.

Trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tiếp nhận 8.492 hồ sơ, giải quyết cho 7.627 trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền chi trả hơn 195 tỷ đồng. Cùng với đó, đơn vị đã thực hiện 37.377 lượt tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ đào tạo, phát triển kỹ năng nghề cho 60 lao động.

Để “mở đường” cho người lao động, trong 6 tháng qua, Trung tâm đã tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm và 1 Ngày hội việc làm tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Kỹ thuật Vĩnh Phúc. Tại các chương trình, hàng loạt doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH Yakjin Việt Nam, Công ty cổ phần Pavico Việt Nam, Công ty TNHH Công nghệ Twinsel (Việt Nam), Công ty HHCN Geo-Gear Vĩnh Phúc, Công ty TNHH Tanaka Việt Nam, Công ty TNHH Mitsuboshi Forming Việt Nam... đưa ra hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng ở các lĩnh vực may mặc, cơ khí, điện tử, thương mại.

Không chỉ kết nối trực tiếp tại các phiên giao dịch, Trung tâm còn phối hợp với doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để tư vấn, nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động. Việc ứng dụng Cổng thông tin việc làm, Zalo, Fanpage cũng giúp người tìm việc tiếp cận thông tin tuyển dụng nhanh hơn, hạn chế thời gian và chi phí đi lại.

Những hỗ trợ kịp thời đó đang giúp hàng nghìn lao động Phú Thọ vượt qua giai đoạn khó khăn, tự tin tìm kiếm cơ hội việc làm mới, từng bước ổn định cuộc sống.

Lê Hoàng