Sôi nổi màu áo xanh tình nguyện ở Cao Sơn

Bằng những công trình, phần việc cụ thể, tuổi trẻ xã Cao Sơn đã tiếp tục viết lên những câu chuyện ý nghĩa, hình ảnh đẹp về tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên. Qua đó, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Là xã vùng cao có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của người dân chưa đồng đều. Do đó, tích cực tham gia hỗ trợ người dân trong công cuộc chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu của thanh niên xã Cao Sơn.

Đồng chí Bàn Thị Mai – Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cao Sơn cho biết: Ngay khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, đoàn viên, thanh niên xã Cao Sơn đã tích cực tham gia Tổ công nghệ số cộng đồng tại các khu dân cư, cũng như thường xuyên có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để hỗ trợ bà con khi đến làm thủ tục hành chính.

Đoàn Thanh niên xã phối hợp với Công an xã ra quân chiến dịch "Mùa hè số cùng VNeID".

Cao điểm trong đợt ra quân chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID”, Đoàn xã đã triển khai tại 10/10 thôn, huy động 29 đoàn viên, thanh niên tham gia. Lực lượng đoàn viên, thanh niên trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Thông qua hình thức “cầm tay chỉ việc”, chương trình góp phần giúp người dân, nhất là những người còn hạn chế về kỹ năng, công nghệ từng bước tiếp cận và sử dụng các tiện ích số phục vụ đời sống.

Trung tuần tháng 7/2026, Đoàn Thanh niên xã đã ra mắt Câu lạc bộ Trí tuệ nhân tạo trẻ, đánh dấu bước khởi đầu trong việc đưa công nghệ và trí tuệ nhân tạo đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Câu lạc bộ Trí tuệ nhân tạo trẻ xã Cao Sơn với 9 thành viên đã tổ chức hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các tiện ích số. Cụ thể, hướng dẫn người dân, nhất là người cao tuổi, sử dụng điện thoại thông minh, quét mã QR, tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn người dân nhận diện một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và cách bảo vệ thông tin cá nhân.

Đoàn viên thanh niên xã Cao Sơn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

Đoàn xã Cao Sơn hiện có 14 chi đoàn với 489 đoàn viên. Không chỉ xung kích, tình nguyện trên “mặt trận số”, đoàn viên, thanh niên xã Cao Sơn còn tích cực tham gia các hoạt động “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; huy động ngày công cấy lúa giúp gia đình liệt sĩ; trao tặng cây giống cũng như tổ chức trồng cây cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, đoàn viên, thanh niên xã Cao Sơn đã ra quân tổng vệ sinh Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; trao quà tri ân các gia đình có công với cách mạng.

Đoàn Thanh niên xã duy trì sôi nổi các hoạt động Tình nguyện mùa Đông, Xuân tình nguyện, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, trồng, chăm sóc cây xanh, phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tuyên truyền phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng. Qua đó, phạm vi của phong trào tình nguyện ngày càng được mở rộng, hướng đến nhiều nhóm đối tượng trong cộng đồng.

Từ “Áo ấm cho em”, những ngày công xuống đồng giúp gia đình liệt sĩ, những tuyến đường được đoàn viên, thanh niên chung tay vệ sinh đến 1.000 cây giống được trao và hơn 700 lượt hỗ trợ người dân tiếp cận định danh điện tử và các tiện ích số, mỗi hoạt động đều gắn với nhu cầu cụ thể của địa phương và người dân. Qua đó, phong trào Thanh niên tình nguyện tiếp tục trở thành môi trường để tuổi trẻ Cao Sơn phát huy tinh thần xung kích, trách nhiệm, sẻ chia, góp sức bằng những công trình, phần việc thiết thực vì cộng đồng và sự phát triển của quê hương.

Dương Liễu