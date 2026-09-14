Thời tiết ngày 14/9: Mưa lớn tiếp diễn tại Bắc Bộ và Trung Bộ, thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm mạnh

Dự báo, ngày 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa lớn, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa to cục bộ do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ tại nhiều khu vực.

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía tây tỉnh Quảng Trị và tan dần, tuy nhiên, diễn biến mưa lớn ở miền trung và nhiều nơi ở Bắc Bộ còn phức tạp.

Cụ thể, từ tối 13/9 đến ngày 15/9, Thanh Hóa có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Từ ngày 14-15/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía nam Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa to 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ giảm 3-4 độ C so hôm qua, thời tiết mát mẻ, nhiệt cao nhất 28 độ C.

Trên biển, ngày và đêm nay, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Gia Lai và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh. Người dân cần thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, chủ động tránh trú để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 14/9 tại các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng Lai Châu và Điện Biên có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C; có nơi trên 30 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; các nơi khác có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực trung du và phía Nam tỉnh Tuyên Quang chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa-Hà Tĩnh) có mưa to đến rất to và dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Phía bắc gió đông bắc đến đông, phía nam gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông và nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Theo nhandan.vn