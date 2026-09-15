Gốc khế lịch sử và câu chuyện về Bác Hồ

Hơn 60 năm qua, dưới bóng gốc khế tại tổ dân phố Thái Hoà, xã Lương Sơn, câu chuyện về ngày Bác Hồ tới thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa vẫn được các thế hệ người dân nơi đây nhắc nhớ với niềm kính yêu và tự hào. Nơi Bác từng dừng chân nghỉ năm xưa nay trở thành một “địa chỉ đỏ”, lưu giữ dấu ấn về chuyến thăm và những lời căn dặn giản dị, sâu sắc của Người.

Gìn giữ dấu tích Người để lại

Trong chuyến về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa ngày 19/10/1958, Bác Hồ đã dành thời gian trò chuyện với cán bộ, xã viên và Nhân dân. Sự gần gũi, giản dị của Người cùng những lời căn dặn về đoàn kết, thi đua lao động, phát huy tinh thần tự lực, tự cường đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân địa phương.

Những dấu tích gắn với sự kiện lịch sử ấy luôn được địa phương quan tâm gìn giữ. Ngày 19/10/2009, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình (cũ) long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử cách mạng đối với “Cây khế Bác Hồ” tại xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn. Từ đây, dấu tích gắn với chuyến thăm của Người được bảo tồn, gìn giữ như một phần ký ức đặc biệt của quê hương.

Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa được đầu tư xây dựng với tổng mức 36 tỷ đồng, trên diện tích 5.972,4m2. Khu di tích gồm Nhà tưởng niệm Bác Hồ, cổng và tường rào bê tông, bồn cây khế - nơi Bác nghỉ chân, giàn hoa giấy, nhà tả vu, nhà hữu vu, nhà phương đình, nhà khách, sân vườn cùng một số công trình phụ trợ.

Du khách dâng hương tại nơi thờ tự, tưởng niệm Bác Hồ.

Trong tổng thể ấy, bồn cây khế là điểm nhấn đặc biệt. Gốc cây gắn với câu chuyện về chuyến thăm của Bác được chăm sóc, gìn giữ như một chứng nhân lịch sử. Qua thời gian, cảnh vật có thể đổi thay, nhưng câu chuyện về chuyến thăm của Người vẫn được người dân địa phương gìn giữ và kể lại cho thế hệ sau.

Ông Lê Minh Long, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Sơn cho biết: “Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa có giá trị đặc biệt, vừa ghi dấu một sự kiện lịch sử, vừa là địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ”.

Theo ông Long, việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích được địa phương chú trọng. Đặc biệt, thông qua các đoàn học sinh về tham quan, dâng hương, câu chuyện về Bác Hồ và những lời Người căn dặn được truyền tải trực quan, sinh động hơn. Đây là cách thiết thực để giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng lịch sử, tự hào về quê hương và có ý thức gìn giữ những giá trị mà cha ông để lại.

Từ năm 2023, khi di tích được khánh thành, ông Hoàng Văn Mỳ, 71 tuổi, tổ dân phố Thái Hòa, đảm nhận việc trực tiếp trông coi, chăm sóc. Trước đó, ông từng là Bí thư xóm Dốc Phấn, có nhiều năm gắn bó với vùng đất và câu chuyện lịch sử nơi đây. Với ông Mỳ, công việc trông coi di tích không chỉ là giữ gìn cảnh quan, cơ sở vật chất mà còn là gìn giữ một phần ký ức của quê hương.

Ông Mỳ chia sẻ: “Đây là nơi Bác Hồ từng về thăm, từng nghỉ chân nơi gốc khế nên chúng tôi càng phải có trách nhiệm giữ gìn thật tốt. Tôi mong ngày càng có nhiều người, nhất là các cháu học sinh, đến đây tham quan để hiểu hơn về lịch sử và truyền thống quê hương”.

Ông Hoàng Văn Mỳ chia sẻ câu chuyện về di tích cây khế với các cháu học sinh trên địa bàn.

Địa chỉ đỏ thu hút thế hệ trẻ

Không chỉ được bảo tồn như một chứng tích lịch sử, di tích ngày càng phát huy vai trò là điểm đến trong các hoạt động về nguồn, giáo dục truyền thống.

Từ đầu năm đến nay, nơi đây đã đón hơn 3.500 lượt học sinh trong và ngoài địa bàn đến tham quan, dâng hương. Trong không gian Nhà tưởng niệm và bên gốc khế năm xưa, các em được nghe kể về chuyến thăm của Bác, tìm hiểu những dấu tích còn lại và dành phút thành kính tưởng nhớ Người.

Những con số ấy cho thấy sức sống của một di tích đã đi qua hơn nửa thế kỷ. Với học sinh, bài học lịch sử không còn chỉ nằm trên trang sách mà được cảm nhận từ chính không gian, hiện vật và câu chuyện gắn với quê hương.

Mỗi đoàn khách về đây cũng là một lần ký ức được đánh thức. Từ câu chuyện về Bác Hồ, các em được bồi đắp thêm tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn những giá trị lịch sử, văn hóa của địa phương.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những người từng được gặp Bác năm nào nay phần lớn đã tuổi cao, nhưng ký ức về chuyến thăm vẫn được trao truyền. Gốc khế lịch sử vì thế không chỉ là một chứng tích của quá khứ mà còn là sợi dây kết nối các thế hệ hôm nay với lịch sử.

Lương Sơn đang từng ngày đổi mới. Giữa nhịp sống hiện đại, gốc khế năm xưa vẫn lặng lẽ đứng đó như một chứng nhân của thời gian. Dưới bóng cây, câu chuyện về Bác Hồ vẫn được kể bằng tất cả sự kính yêu và tự hào.

Ông Hoàng Văn Mỳ hàng ngày làm tốt công tác trông coi, chăm sóc di tích cây khế Bác Hồ.

Một chuyến thăm đã trở thành ký ức không phai; một lời căn dặn đã trở thành giá trị được tiếp nối. Mỗi đoàn học sinh tìm về hôm nay lại góp thêm một lần trao truyền câu chuyện ấy, để “địa chỉ đỏ” bên gốc khế lịch sử tiếp tục phát huy vai trò giáo dục truyền thống, gieo những hạt mầm yêu nước trong tâm hồn thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đinh Thắng