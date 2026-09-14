Khi ý Đảng hợp lòng Dân

Đảng bộ phường Thanh Miếu chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa các nghị quyết bằng những chương trình hành động sát thực tiễn. Với tinh thần “nói đi đôi với làm”, phát huy vai trò tiên phong của tổ chức cơ sở Đảng và khơi dậy sức dân, phường đã tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đảng ủy phường Thanh Miếu đã số hóa 80% hồ sơ đảng viên theo chỉ tiêu đề ra.

Sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Thanh Miếu từng bước ổn định tổ chức bộ máy, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể. Trước những yêu cầu mới, cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động khơi thông nguồn lực, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo nền tảng cho phát triển.

Trong công tác lãnh đạo, điều hành, phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền) được quán triệt, triển khai sâu rộng. Đây là cơ sở để đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng phong cách làm việc “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật”.

Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, kinh tế địa phương 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 343 tỷ đồng, bằng 54,1% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.650 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch.

Phường đang tập trung đẩy nhanh tiến độ 12 dự án chuyển tiếp với tổng mức đầu tư hàng trăm tỷ đồng; đồng thời tăng cường xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, góp phần duy trì kỷ cương, trật tự đô thị.

Lực lượng chức năng xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông.

Cùng với phát triển kinh tế, cải cách hành chính và chuyển đổi số được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, 100% cán bộ, công chức đã làm chủ kỹ năng số; 100% hồ sơ thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” được tiếp nhận và thanh toán trực tuyến.

Đồng chí Phạm Xuân Hiệp - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết: “Đối mặt với khối lượng công việc lớn sau sáp nhập, Đảng ủy phường đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn. Trong đó, địa phương xác định việc tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị là đòn bẩy thiết yếu. Kiên quyết xử lý các biểu hiện đùn đẩy, né tránh. Phường hướng tới xây dựng một nền hành chính chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả”.

Không chỉ đổi mới quản lý nhà nước, Đảng ủy phường Thanh Miếu chú trọng công tác xây dựng Đảng, dân vận, phát huy vai trò của hệ thống chính trị. Phong trào “Dân vận khéo”, hoạt động của Tổ công tác 35 và các nhiệm vụ chăm lo đời sống Nhân dân được triển khai đồng bộ, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Tại TDP Sông Lô, tinh thần đoàn kết, dân chủ và đổi mới phương thức hoạt động được thể hiện rõ nét. TDP hiện có 1.100 nhân khẩu, 14 tổ liên gia tự quản; chi bộ có 41 đảng viên.

Bắt nhịp với xu thế số hóa, chi bộ từng bước đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt. Trước các kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ vào ngày mùng 3 hằng tháng, nội dung thảo luận được cập nhật lên Zalo nhóm chi bộ để đảng viên chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Chi ủy Chi bộ Tổ dân phố Sông Lô họp thảo luận, thống nhất nội dung trước kỳ sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Chia sẻ về phương thức hoạt động, đồng chí Vũ Kim Thi - Bí thư Chi bộ TDP Sông Lô cho biết: “Để phát huy vai trò tiên phong, 100% đảng viên trong chi bộ đã ứng dụng thành thạo ‘Sổ tay đảng viên điện tử’. Đặc biệt, chúng tôi vận hành hiệu quả các nhóm Zalo của chi bộ và tổ liên gia. Nhờ vậy, mọi chủ trương hay vấn đề phát sinh đều được thông tin, bàn bạc và giải quyết kịp thời, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động”.

Từ sự sâu sát, dân chủ trong lãnh đạo, điều hành, mối quan hệ gắn bó giữa cán bộ, đảng viên và Nhân dân ngày càng được củng cố. Nhiều chủ trương, cuộc vận động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân, trở thành những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyền, Trưởng Ban công tác Mặt trận TDP Sông Lô phấn khởi cho biết: “Khi ý Đảng đã chạm đến lòng dân, mọi cuộc vận động đều trở nên thuận lợi. Bà con đã tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để lắp hệ thống đèn đường, camera an ninh. Hình ảnh người dân đồng lòng chăm sóc các tuyến đường hoa hay ra quân vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật đầu tháng là minh chứng sống động nhất cho khối đại đoàn kết. Bà con luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền địa phương.

Ngọc Thắng