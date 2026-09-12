Hải Lựu tập trung giải quyết đơn thư ngay từ cơ sở

Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, cấp ủy, chính quyền xã Hải Lựu tập trung rà soát, xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở, bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền. Quan điểm xuyên suốt là giải quyết có lý, có tình, kiên quyết, dứt điểm, không để khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, phát sinh điểm nóng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Khu vực xảy ra tình trạng vi phạm về sử dụng đất sai mục đích tại thôn Đồng Tâm, xã Hải Lựu.

Xử lý dứt điểm sai phạm, làm rõ trách nhiệm trong quản lý đất đai

Vụ việc gia đình ông La Hồng Nhật ở thôn Đồng Tâm đã có những hành vi vi phạm về sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp xảy ra từ năm 2021 đến nay. Việc vi phạm của hộ ông Nhật đã được UBND xã Hải Lựu (cũ) kiểm tra phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính từ tháng 8/2021 nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương yêu cầu Đảng ủy, UBND xã Hải Lựu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát, xem xét đầy đủ các nội dung công dân phản ánh và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình giải quyết, nếu có khó khăn, vướng mắc, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn về chuyên môn, đảm bảo quá trình giải quyết đúng thẩm quyền và quy định. Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm hoặc bao che, dung túng, không kịp thời xử lý các sai phạm.

Theo Thông báo kết luận số 219-TB/ĐU ngày 4/9/2026, Thường trực Đảng ủy xã Hải Lựu yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc theo đơn phản ánh của công dân, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không để kéo dài, phát sinh khiếu kiện vượt cấp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Thường trực Đảng ủy giao Chủ tịch UBND xã chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình giải quyết; tăng cường tuyên truyền, vận động công dân chấp hành quyết định xử lý vi phạm. Trường hợp đã thực hiện đầy đủ các biện pháp vận động, thuyết phục nhưng công dân vẫn không chấp hành, xem xét áp dụng biện pháp cưỡng chế theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Vụ việc phải hoàn thành trước ngày 5/11/2026.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Chi bộ thôn Đồng Tâm và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh. UBND xã chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Công an xã và các cơ quan liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm xử lý vụ việc kịp thời, đúng pháp luật, không để hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng chí Phó Khắc Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lựu khẳng định: “Địa phương kiên quyết xử lý dứt điểm vụ việc. UBND xã giao bộ phận chuyên môn rà soát toàn bộ quá trình, quy trình giải quyết, đối chiếu với các quy định pháp luật để có phương án xử lý triệt để những vi phạm trong sử dụng đất tại thôn Đồng Tâm. Đồng thời quyết liệt triển khai các giải pháp; ban hành văn bản yêu cầu hộ ông La Hồng Nhật chấp hành việc khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra”.

Tăng cường đối thoại - nâng cao chất lượng tiếp công dân

Xác định nâng cao chất lượng tiếp công dân là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, xã Hải Lựu thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng. Theo đó, Bí thư Đảng ủy tiếp công dân vào ngày 15 và 25, Chủ tịch UBND xã tiếp công dân vào ngày 10 và 20 hằng tháng.

Cán bộ xã Hải Lựu hướng dẫn người dân thực hiện các quy định về tiếp công dân.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy tập trung tiếp công dân, đối thoại và chỉ đạo xử lý các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, cán bộ, đảng viên và những vấn đề Nhân dân quan tâm. Chủ tịch UBND xã trực tiếp tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước.

Sau mỗi buổi tiếp công dân, các nội dung được kết luận, giao nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn thực hiện; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đến khi vụ việc được giải quyết dứt điểm, góp phần hạn chế đơn thư tồn đọng, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã Hải Lựu đã tiếp nhận 86 đơn kiến nghị, phản ánh, chủ yếu liên quan đến đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng... Các đơn đều thuộc thẩm quyền giải quyết của xã. Đến nay, 60 đơn đã được giải quyết, đạt 69,7%; 26 đơn đang trong thời hạn giải quyết.

UBND xã duy trì hoạt động của Tổ tiếp công dân, thực hiện tiếp nhận, phân loại, xử lý bước đầu và hướng dẫn công dân theo quy định. Các đơn thuộc thẩm quyền được tham mưu giao bộ phận chuyên môn xác minh, giải quyết, đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ.

Đối với vụ việc phức tạp, kéo dài, đông người hoặc có nguy cơ phát sinh điểm nóng, Tổ kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND xã tổ chức tiếp, đối thoại và chỉ đạo xử lý. Các vụ việc được lập hồ sơ, theo dõi đến khi có kết quả, nhằm giải quyết kiến nghị ngay từ cơ sở, hạn chế đơn thư tồn đọng, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Đồng chí Triệu Văn Chúc, Bí thư Đảng ủy xã Hải Lựu cho biết: “Để nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư, địa phương xác định phải xử lý từng vụ việc ngay từ cơ sở. Căn cứ rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cấp ủy, chính quyền để chỉ đạo giải quyết. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải trực tiếp tiếp dân, đối thoại, nắm chắc nội dung, nguyên nhân và quá trình giải quyết từng vụ việc, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài.

Đối với các vụ việc còn tồn đọng, địa phương tập trung rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình giải quyết, xác định rõ trách nhiệm và hướng xử lý; tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận. Những nội dung thuộc thẩm quyền phải được giải quyết dứt điểm, đúng quy định, không để kéo dài, phát sinh khiếu kiện vượt cấp hoặc hình thành điểm nóng. Với những vụ việc liên quan đến cả cấp ủy và chính quyền, thực hiện đối thoại trực tiếp để thống nhất phương án giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân”.

Đức Anh