Phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước - Thực tiễn và cách làm

Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) là nhiệm vụ quan trọng nhưng còn không ít khó khăn, thách thức. Thực tế này diễn ra ở nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Phú Thọ. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp, từng bước tạo chuyển biến tích cực cả về tổ chức và lực lượng đảng viên. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập phát triển kinh tế, để nhiệm vụ phát triển Đảng trong các DNNNN đạt kết quả cao hơn, phát huy hiệu quả sự lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng, cần có sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đảm bảo sát thực tế, linh hoạt và sáng tạo.

Khu Công nghiệp Thăng Long 3 Vĩnh Phúc là 1 trong 3 KCN tại xã Bình Xuyên, thu hút hàng trăm doanh nghiệp FDI đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong tỉnh.

Kỳ 1: Phát triển công nghiệp và yêu cầu mới đặt ra

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên 9.361km2, dân số hơn 4,1 triệu người, là địa bàn trung tâm nối khu vực phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, tạo không gian mở với hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy thuận lợi để phát triển công nghiệp. Với chính sách linh hoạt, sáng tạo, sau hơn 1 năm hợp nhất, Phú Thọ có sự phát triển mạnh mẽ, quy mô kinh tế xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đóng góp vào sự thành công ấy có cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có hàng nghìn DNNNN. Điều này cũng đặt ra yêu cầu mới việc phát triển Đảng trong các DNNNN để đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào sự phát triển doanh nghiệp hiệu quả và bền vững.

Công nghiệp phát triển ngoạn mục

Nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, Phú Thọ giáp sân bay quốc tế Nội Bài và Thủ đô Hà Nội, có hệ thống đường sắt, đường sông và đường bộ nối các tỉnh phía Bắc chạy qua. Đây là điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế công nghiệp. Tuy nhiên, sau sáp nhập, tỉnh vẫn cơ bản là tỉnh nông nghiệp, nông thôn. Do đó, việc chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang phát triển công nghiệp là xu hướng tất yếu.

Theo ông Nguyễn Minh Đăng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc: Những năm đầu đổi mới, tỉnh đã bàn việc chuyển hướng phát triển kinh tế nông nghiệp sang phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, làm như thế nào, bắt đầu từ đâu, cách làm ra sao để phát triển công nghiệp thì vẫn còn lúng túng vì chưa có sẵn mô hình để học hỏi kinh nghiệm. Việc phát triển công nghiệp đi đôi với phát triển các loại hình doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là DNNNN (doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Mục tiêu trọng tâm của tỉnh đặt ra là phát triển công nghiệp mạnh mẽ, thu hút nguồn vốn trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước (DDI) quy mô lớn, để giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, nhất là lao động dư thừa vùng nông thôn”.

Với tư duy và tầm nhìn phát triển, đến hết năm 2025, trên địa bàn tỉnh đã hình thành 38 khu công nghiệp (KCN), 50 cụm công nghiệp (CCN); trong đó có 18 KCN và 32 CCN đi vào hoạt động. Toàn tỉnh có 41.870 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với số vốn đăng ký hơn 450 nghìn tỷ đồng. Trong đó, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 4.802 doanh nghiệp, đạt 137,2% so với kế hoạch, tăng 55,9% so với cùng kỳ, tổng số vốn đăng ký trên 45 nghìn tỷ đồng, đạt 128,6% so với mục tiêu phấn đấu, tăng 50% so với cùng kỳ. Thu hút vốn FDI đạt hơn 1,5 tỷ USD, đạt 143% so với kế hoạch, tăng 64% so với cùng kỳ; thu hút vốn DDI đạt 260,488 nghìn tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ đó, năm 2025, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 10,52% so với năm 2024, vượt mục tiêu đề ra (10,3%), cao hơn mục tiêu Chính phủ giao, đứng thứ 4 cả nước về tăng trưởng; đứng thứ nhất vùng trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô GRDP của tỉnh đạt 412,4 nghìn tỷ đồng, tăng 15,56% so với năm 2024, xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Giá trị GRDP bình quân đầu người đạt 111,4 triệu đồng, tăng 14,37% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn tỉnh đạt hơn 62.000 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 2.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, bằng 56% kế hoạch cả năm, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước, tổng số vốn đăng ký hơn 30.000 tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký hoạt động lên hơn 43.000 doanh nghiệp.

Các DNNNN giải quyết việc làm cho hơn 330.000 lao động; trong đó, lực lượng lao động trẻ dưới 40 tuổi chiếm trên 70%. Đây là lực lượng có trình độ văn hóa, nhiều người trong đó là đảng viên. Chính vì vậy, rất cần có tổ chức Đảng trong doanh nghiệp để họ được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

“Khoảng trống” trong công tác phát triển Đảng

Khu vực kinh tế tư nhân đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế và là lực lượng tiên phong trong quá trình đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho địa phương; góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng (GRDP) của tỉnh. Tuy nhiên, các DNNNN trên địa bàn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, cả về số lượng, quy mô và hiệu quả hoạt động. Năng suất lao động của khu vực này hiện đạt gần 100 triệu đồng/lao động/năm, thấp hơn nhiều so với khu vực doanh nghiệp Nhà nước (400 triệu đồng/lao động/năm) và khu vực FDI (hơn 350 triệu đồng/lao động/năm).

Tại những DNNNN chưa có tổ chức Đảng, công tác giáo dục tư tưởng, định hướng về chính trị, giác ngộ lý tưởng cách mạng của Đảng cho công nhân, lao động còn gặp nhiều khó khăn. Nhiều nhân tố điển hình, tiên tiến trong công nhân chưa được kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn để kết nạp vào Đảng và đào tạo thành cán bộ nòng cốt, có tính chiến lược của Đảng. Việc xây dựng và phát huy vai trò của tổ chức chính trị trong giai cấp công nhân như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ... trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của giai cấp công nhân còn hạn chế.

Từ thực tiễn này đặt ra việc xây dựng, củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là DNNNN là cần thiết và phải được cụ thể hóa thành hành động.

Tư duy và hành động

Nhận thức rõ vai trò của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong các DNNNN góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ngay sau khi sáp nhập tỉnh, ngày 8/9/2025, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 03 về tăng cường phát triển đảng viên. Ngày 6/10/2025, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 03 về phát triển đảng viên năm 2025, chỉ đạo tập trung rà soát, mở rộng nguồn đối với tất cả đối tượng kết nạp Đảng. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã chưa có tổ chức Đảng, cấp ủy cơ sở phân công cấp ủy viên, đảng viên trình độ, năng lực, kinh nghiệm phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, tiến tới thành lập tổ chức Đảng khi có đủ điều kiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; quan tâm phát triển đảng viên trong công nhân, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp, khu vực ngoài Nhà nước.

Đây là sự đổi mới quyết liệt trong tư duy nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các doanh nghiệp trong phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2025, toàn tỉnh đã kết nạp 3.732 đảng viên mới, trong đó có hàng trăm đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ra đời không chỉ là hạt nhân chính trị, là “cầu nối” thúc đẩy công tác phát triển Đảng, mà còn tạo ra những “hạt nhân” là cá nhân, tập thể tiêu biểu đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

(Còn nữa)

Xuân Hùng