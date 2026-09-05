Chi bộ mạnh bắt đầu từ sinh hoạt thực chất

Không nói những điều chung chung, không sinh hoạt theo lối hình thức, các chi bộ ở Nhân Nghĩa đang hướng nội dung sinh hoạt vào những vấn đề người dân quan tâm. Từ việc tạo đồng thuận khi sáp nhập thôn, xóm đến bàn cách phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, mỗi buổi sinh hoạt trở thành diễn đàn để đảng viên phát huy trách nhiệm, cùng tìm giải pháp cho những vấn đề từ cơ sở.

Bàn việc của dân

Xóm Cỏ được thành lập sau khi sáp nhập xóm Cỏ Giữa và Vó Cỏ. Là địa bàn thuần nông, xóm hiện có 237 hộ, 1.035 nhân khẩu, hơn 26 ha đất sản xuất nông nghiệp với 2 vụ lúa, 1 vụ màu và hơn 300 ha rừng. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 32 triệu đồng/năm; toàn xóm còn 49 hộ nghèo, 34 hộ cận nghèo.

Với đặc điểm đó, phát triển kinh tế, giảm nghèo luôn là nội dung được Chi bộ xóm Cỏ quan tâm trong sinh hoạt. Những mô hình hiệu quả của đảng viên được đưa ra trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tạo động lực để người dân tìm hướng sản xuất phù hợp.

Khi triển khai chủ trương sáp nhập xóm, Chi bộ xóm Cỏ xác định tuyên truyền, vận động phải đi trước một bước. Chi bộ phối hợp tổ chức họp xóm, thông tin đầy đủ về chủ trương, đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Kết quả, 100% người dân đồng thuận với việc sáp nhập.

Chi bộ xóm Cỏ, xã Nhân Nghĩa trao đổi tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Sau sáp nhập, Chi bộ xóm Cỏ có 34 đảng viên. Chi bộ không chỉ duy trì nền nếp sinh hoạt mà từng bước đổi mới nội dung, gắn việc học tập, quán triệt chủ trương của Đảng với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương.

Trong các buổi sinh hoạt, câu chuyện phát triển kinh tế được bàn bạc từ những mô hình cụ thể của đảng viên và người dân. Mô hình nuôi giun quế của đảng viên Bùi Văn Đáng và các mô hình trồng rừng, nuôi ong... trở thành những cách làm thiết thực để mọi người trao đổi, học hỏi. Từ những mô hình hiệu quả, kinh nghiệm sản xuất từng bước được chia sẻ, nhân rộng trong cộng đồng.

Bí thư Chi bộ xóm Cỏ Bùi Văn Tư cho biết: “Người dân hiện nay mong muốn tập trung làm kinh tế, nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, để các mô hình phát triển bền vững, bà con cần được hỗ trợ về vốn, con giống, kỹ thuật chăn nuôi, nhất là xây dựng các mô hình nuôi con đặc sản theo chuỗi liên kết, có thị trường và đầu ra ổn định”.

Từ những mong muốn rất cụ thể ấy, nội dung sinh hoạt chi bộ cũng trở nên gần gũi hơn với đời sống. Chi bộ vừa tuyên truyền, vận động, vừa nắm bắt những khó khăn của người dân để đề xuất hướng giải quyết. Mỗi đảng viên được đặt trong mối liên hệ với nhiệm vụ chung, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu ngay từ những việc thiết thực nhất.

Để sinh hoạt chi bộ đi vào thực chất

Thực tế ở xóm Cỏ cho thấy, sức sống của một chi bộ không chỉ nằm ở việc duy trì đầy đủ các kỳ sinh hoạt, quan trọng hơn là sau mỗi cuộc họp có những chuyển biến gì trong nhận thức và hành động.

Khi người dân đồng thuận với chủ trương sáp nhập; khi đảng viên đi đầu phát triển những mô hình kinh tế mới; khi những khó khăn về vốn, giống, kỹ thuật, đầu ra được đưa ra bàn bạc, sinh hoạt chi bộ thực sự trở thành cầu nối giữa chủ trương của Đảng với cuộc sống.

Đây cũng là hướng Đảng bộ xã Nhân Nghĩa đang tập trung thực hiện: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị, xây dựng đội ngũ đảng viên có trách nhiệm, gần dân, sát cơ sở; đồng thời phát huy dân chủ, giữ gìn đoàn kết và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Sau sắp xếp, Đảng bộ xã Nhân Nghĩa có 6 đảng bộ cơ sở, trong đó có 23 chi bộ trực thuộc; 3 chi bộ cơ sở và 22 chi bộ xóm, với tổng số 1.088 đảng viên. Quy mô tổ chức đảng lớn hơn đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt, để mỗi chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Trong đó, đổi mới sinh hoạt phải đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy trách nhiệm nêu gương và tăng cường mối liên hệ giữa tổ chức đảng với Nhân dân.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nhân Nghĩa triển khai nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Mục tiêu ấy được cụ thể hóa từ từng thôn, xóm. Ở nơi này, chi bộ bàn cách phát triển kinh tế; ở nơi khác tập trung giải quyết vấn đề môi trường, an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa. Dù mỗi địa bàn có yêu cầu khác nhau, điểm chung là nội dung sinh hoạt đều gắn với những vấn đề thực tế và được triển khai bằng trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Nhân Nghĩa Bùi Văn Vũ, chất lượng sinh hoạt chi bộ có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Vì vậy, sinh hoạt phải bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn địa phương; phát huy dân chủ, khuyến khích đảng viên đóng góp ý kiến, đồng thời đề cao vai trò nêu gương, trách nhiệm của người đứng đầu.

Chi bộ mạnh bắt đầu từ sinh hoạt thực chất. Khi mỗi cuộc họp không chỉ dừng ở việc triển khai nhiệm vụ mà trở thành nơi đảng viên cùng suy nghĩ, bàn bạc và chịu trách nhiệm về những việc của địa phương, nghị quyết sẽ có sức sống. Từ từng chi bộ vững mạnh, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ xã được nâng lên, tạo nền tảng để Nhân Nghĩa phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao đời sống Nhân dân.

Đinh Thắng