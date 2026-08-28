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Trao Huy hiệu Đảng tặng 89 đảng viên Đảng bộ xã Tam Sơn

Chiều 28/8, Đảng ủy xã Tam Sơn tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho 89 đảng viên. Dự buổi lễ có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trao Huy hiệu Đảng tặng 89 đảng viên Đảng bộ xã Tam SơnPhó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng 2 đảng viên cao tuổi.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Tam Sơn có 1 đảng viên được trao tặng và 1 đảng viên được tặng sớm Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên được trao tặng và 2 đảng viên được tặng sớm Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên được tặng sớm Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 60 đảng viên được trao tặng và 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các đảng viên trong quá trình công tác, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, giữ gìn và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Trao Huy hiệu Đảng tặng 89 đảng viên Đảng bộ xã Tam SơnBí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Sơn trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Tam Sơn khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những đóng góp, cống hiến bền bỉ của các thế hệ đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên mà còn là niềm vui chung của gia đình, chi bộ và Đảng bộ địa phương.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân gắn kết tại cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đề nghị các chi bộ tiếp tục quan tâm, động viên, phát huy vai trò của các đảng viên; chú trọng tuyên truyền, nêu gương những đảng viên tiêu biểu, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu và truyền thống cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thúy Hường


Thúy Hường

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