Tạo chuyển biến trong xây dựng Đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực kinh tế. Những năm qua, các cấp ủy trong tỉnh Phú Thọ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, từng bước đưa công tác xây dựng Đảng trong khu vực này đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Toàn tỉnh hiện có 245 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Trong đó, công ty cổ phần 153 tổ chức; doanh nghiệp tư nhân 42 tổ chức; công ty TNHH 38 tổ chức; công ty hợp danh 1 tổ chức và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 11 tổ chức, với tổng số trên 6.000 đảng viên.

Thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn trao đổi với lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Việt Long về tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp (ảnh mùa đông không dùng).

Chi bộ Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Việt Long hiện có 10 đảng viên, là một trong những tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tiêu biểu của xã Lương Sơn.

Đồng chí Hoàng Việt Hồng- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Sơn cho biết: “Xã hiện có 4 tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, với tổng số 41 đảng viên. Xác định phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực kinh tế, Đảng ủy xã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác phát triển đảng viên mới, thành lập tổ chức đảng tại những doanh nghiệp đủ điều kiện”.

Từ thực tiễn tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Thương mại Việt Long có thể thấy, khi tổ chức đảng được quan tâm xây dựng, vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp từng bước được phát huy. Đảng viên trong doanh nghiệp không chỉ gương mẫu trong công việc mà còn có trách nhiệm tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, đoàn kết.

Để công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đạt hiệu quả, cấp ủy các cấp phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn; chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc thường xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, rà soát nguồn quần chúng ưu tú, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu để xem xét kết nạp Đảng; đồng thời, quan tâm thành lập tổ chức đảng tại những doanh nghiệp đủ điều kiện.

Cùng với đó, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp như công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, được phát huy vai trò trong việc phát hiện, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2019 đến tháng 6/2026, toàn tỉnh đã thành lập mới 188 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp; kết nạp 1.287 đảng viên, trong đó có 56 chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đảng bộ Công ty Cổ phần Prime Group (xã Bình Nguyên) chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Sau khi thành lập, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp từng bước đi vào nền nếp, kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác; duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo quy định. Qua đó, tổ chức đảng từng bước khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Một số chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp đủ điều kiện đã thành lập đảng bộ cơ sở. Tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt trên 95%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước vẫn còn không ít khó khăn. Việc thành lập tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên chưa tương xứng với số lượng doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Tỷ lệ doanh nghiệp có tổ chức đảng mới đạt khoảng 1,6%, còn thấp so với quy mô và yêu cầu thực tiễn.

Mặt khác, đặc thù của khu vực kinh tế tư nhân là doanh nghiệp hoạt động đa dạng về loại hình, quy mô; lao động thường xuyên biến động, làm việc theo ca, kíp; một số doanh nghiệp có địa bàn hoạt động rộng. Những yếu tố này đặt ra yêu cầu phải có cách làm linh hoạt, phù hợp hơn trong tổ chức sinh hoạt đảng, quản lý đảng viên và tạo nguồn phát triển Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 19/8/2026 của Ban Bí thư về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong khu vực kinh tế tư nhân”, tỉnh chủ trương xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung về tổ chức đảng và đảng viên trong khu vực kinh tế tư nhân, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số trong tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng đảng viên mới, quản lý đảng viên và tổ chức sinh hoạt đảng phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh doanh linh hoạt, đa địa bàn, theo ca, kíp hoặc thường xuyên biến động.

Tỉnh cũng triển khai xây dựng cơ chế phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng với hội đồng quản trị, ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên. Qua đó, bảo đảm tổ chức đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, đồng hành, phối hợp cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát huy dân chủ, ổn định quan hệ lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Cùng với việc phát triển về số lượng, tỉnh tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng đã được thành lập; hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để thành lập tổ chức đảng tại những doanh nghiệp đủ điều kiện.

Việc xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cần tiếp tục được thực hiện theo hướng phù hợp với đặc điểm, quy mô, loại hình doanh nghiệp, tránh hình thức, đồng thời phát huy được vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Với những giải pháp đồng bộ, sát thực tiễn, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững mạnh, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dương Liễu