Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng 2 đảng viên lão thành

Sáng 28/8, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 tặng 2 đảng viên lão thành: Hà Công Đốm (sinh năm 1919), Chi bộ thôn Hòa Bình, Đảng bộ xã Liên Hòa; Bùi Thuật (sinh năm 1926), Chi bộ thôn Khoái Thọ, Đảng bộ xã Sông Lô.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Hà Công Đốm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên lão thành Bùi Thuật.

Tại các gia đình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và chúc mừng đảng viên lão thành.

Đồng chí khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của gia đình và quê hương.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đảng viên và gia đình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên đi trước; chúc các đảng viên lão thành luôn mạnh khỏe, trường thọ, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu noi theo và tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trong gia đình, dòng họ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh phát biểu chúc mừng đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Đồng chí mong muốn gia đình các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ 2 xã Liên Hòa và Sông Lô tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên lão thành; thường xuyên thăm hỏi, động viên, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, nhất là đối với các đồng chí tuổi cao, sức khỏe hạn chế. Đồng thời, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo điều kiện để các đảng viên lão thành luôn được sống vui, sống khỏe.

Thúy Hường