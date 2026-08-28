Xã Hợp Lý: 68 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

{title}
{publish}
{head}
Sáng 28/8, Đảng ủy xã Hợp Lý tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 tặng 68 đảng viên từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng.
Lãnh đạo Đảng ủy xã Hợp Lý trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.
Trong đợt này, Đảng bộ xã Hợp Lý có 68 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí 40 năm tuổi Đảng, 48 đồng chí 35 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí có 30 năm tuổi Đảng.
Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Hợp Lý khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đã trải qua nhiều cương vị công tác, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, tư cách người đảng viên; luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.
Đảng ủy xã Hợp Lý trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đảng viên cao tuổi Đảng; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, tích cực tham gia xây dựng Đảng, tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy xã Hợp Lý đề nghị các chi bộ tiếp tục quan tâm, chăm lo, động viên đảng viên cao tuổi Đảng; phát huy vai trò của các đồng chí trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin cho thế hệ trẻ. Đối với cán bộ, đảng viên trẻ, cần coi những tấm Huy hiệu Đảng là những bài học sinh động về sự kiên định, tinh thần cống hiến và trách nhiệm, từ đó không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.
Thúy Hường
baophutho.vn Sáng 28/8, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 tặng 2 đảng viên lão thành: Hà Công...
baophutho.vn Ngày 28/8, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm và 35 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.
baophutho.vn Sáng 28/8, Đảng bộ Phòng Chính trị (Đảng bộ Quân sự tỉnh Phú Thọ) tổ chức Lễ trao Huy hiệu 35 năm và 30 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên thuộc...
baophutho.vn Ngày 28/8, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vạn Xuân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 2/9/2026. Dự buổi lễ có đồng...
baophutho.vn Ngày 27/8, Đảng ủy xã Mường Bi tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 tặng các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trên địa bàn xã. Dự...
baophutho.vn Ngày 27/8, Đảng ủy xã Vĩnh Chân tổ chức trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên cao tuổi trên địa bàn. Tới dự có...
baophutho.vn Ngày 27/8, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành tại xã Phú Mỹ và...