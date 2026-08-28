Xã Hợp Lý: 68 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Sáng 28/8, Đảng ủy xã Hợp Lý tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 tặng 68 đảng viên từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Hợp Lý trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Hợp Lý có 68 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí 40 năm tuổi Đảng, 48 đồng chí 35 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí có 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Hợp Lý khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những cống hiến bền bỉ của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đã trải qua nhiều cương vị công tác, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, tư cách người đảng viên; luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.

Đảng ủy xã Hợp Lý trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các đảng viên cao tuổi Đảng; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, tích cực tham gia xây dựng Đảng, tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng ủy xã Hợp Lý đề nghị các chi bộ tiếp tục quan tâm, chăm lo, động viên đảng viên cao tuổi Đảng; phát huy vai trò của các đồng chí trong giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng lý tưởng, niềm tin cho thế hệ trẻ. Đối với cán bộ, đảng viên trẻ, cần coi những tấm Huy hiệu Đảng là những bài học sinh động về sự kiên định, tinh thần cống hiến và trách nhiệm, từ đó không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh.

Thúy Hường