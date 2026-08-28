Trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên Đảng bộ Phòng Chính trị - Đảng bộ Quân sự tỉnh

Sáng 28/8, Đảng bộ Phòng Chính trị (Đảng bộ Quân sự tỉnh Phú Thọ) tổ chức Lễ trao Huy hiệu 35 năm và 30 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ phòng. Các đồng chí: Đại tá Lương Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Nguyễn Đức Cương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Huy hiệu 35 năm, 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Trong đợt này, Đảng bộ Phòng Chính trị có 3 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc mừng và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Đồng thời đề nghị các đảng viên tiếp tục giữ vững phẩm chất của người cán bộ, đảng viên và người quân nhân cách mạng; gương mẫu trong chấp hành pháp luật, các quy định của đơn vị và địa phương.

Thay mặt các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng, Thượng tá Bạch Hồng Quảng - Phó Chủ nhiệm Chính trị trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đảng ủy, chỉ huy Phòng Chính trị cùng các đồng chí, đồng đội đã đồng hành, giúp đỡ trong suốt chặng đường công tác. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng tu dưỡng, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của người đảng viên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Văn Khải - Văn Hanh