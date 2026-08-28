Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao Huy hiệu Đảng tại xã Vạn Xuân

Ngày 28/8, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vạn Xuân tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên đợt 2/9/2026. Dự buổi lễ có đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Đặng Văn Hanh.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Vạn Xuân có 114 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 80 năm tuổi Đảng.

Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 72 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh chúc mừng đảng viên lão thành Đặng Xuân Dung được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng 2 đảng viên lão thành: Đồng chí Đặng Văn Hanh (sinh năm 1919), Chi bộ thôn 27, xã Vạn Xuân; đồng chí Đặng Xuân Dung (sinh năm 1925), Chi bộ thôn 25, xã Vạn Xuân.

Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trân trọng ghi nhận những cống hiến của các đồng chí.

Đây không chỉ là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình cống hiến của các đồng chí đảng viên lão thành mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ xã Vạn Xuân và toàn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Đồng thời là nguồn động viên, giáo dục truyền thống cách mạng đối với các thế hệ cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy xã Vạn Xuân trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Vạn Xuân tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đồng chí đảng viên lão thành, đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng; thường xuyên thăm hỏi, động viên, trân trọng lắng nghe những ý kiến tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; giữ vững đoàn kết, thống nhất; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Từ đó, xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đức Anh