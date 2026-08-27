Xã Mường Bi: 51 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng

Ngày 27/8, Đảng ủy xã Mường Bi tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 tặng các đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trên địa bàn xã. Dự buổi lễ có đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Quách Thế Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Mường Bi có 51 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 40 năm tuổi Đảng, 34 đồng chí 35 năm tuổi Đảng và 10 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Mường Bi trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên cao tuổi.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc chúc mừng, ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đảng viên. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các thế hệ đảng viên.

Đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, uy tín, kinh nghiệm và bản lĩnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở; giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ; đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ xã Mường Bi ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đối với Đảng bộ xã Mường Bi, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng. Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương; chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Hồng Duyên - Ngọc Lâm