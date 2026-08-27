Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại xã Phú Mỹ và Hoàng Cương

Ngày 27/8, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến dự và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành tại xã Phú Mỹ và Hoàng Cương. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và lãnh đạo các địa phương.

Tại xã Phú Mỹ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Hoàng Thị Dinh, đảng viên Chi bộ 9, Đảng bộ xã Phú Mỹ. Đồng chí Hoàng Thị Dinh sớm giác ngộ cách mạng, kinh qua nhiều vị trí công tác đoàn thể tại xã Trị Quận trước đây (nay là xã Dân Chủ) và xã Phú Mỹ. Từ năm 1978, đồng chí nghỉ chế độ và tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động, phong trào tại nơi cư trú.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn chúc mừng và trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Hoàng Thị Dinh.

Tại xã Hoàng Cương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Vương Thị Sỹ (sinh hoạt tại Chi bộ thôn Phương Lĩnh, Đảng bộ xã Hoàng Cương). Đồng chí Vương Thị Sỹ (sinh năm 1926) tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1946, từng giữ các chức vụ: Trung đội phó du kích thôn, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, Đội trưởng sản xuất Hợp tác xã Phương Lĩnh. Sau khi nghỉ công tác (từ năm 1980), đồng chí vẫn nhiệt thành đóng góp cho công tác Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trân trọng gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Vương Thị Sỹ.

Trải qua 8 thập kỷ đứng trong hàng ngũ của Đảng, các đồng chí Hoàng Thị Dinh, Vương Thị Sỹ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nhận được sự kính trọng, tin yêu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn chúc mừng hai đồng chí đảng viên lão thành và khẳng định: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là danh dự cao quý, là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến, lòng trung thành và tinh thần kiên định của các đồng chí. Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, gia đình mà còn là niềm vui chung của chi bộ, đảng bộ địa phương và toàn Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.

Lãnh đạo xã Phú Mỹ tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Thị Dinh.

Lãnh đạo xã Hoàng Cương tặng hoa chúc mừng đồng chí Vương Thị Sỹ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn hai đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy uy tín và phẩm chất đạo đức cách mạng, mãi là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành, gia đình chính sách; chú trọng ghi chép, lưu giữ tư liệu về quá trình hoạt động của các đồng chí đảng viên lão thành để làm tài liệu sinh hoạt chi bộ, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Đinh Vũ