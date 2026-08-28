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Trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ

Ngày 28/8, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm và 35 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ Sở.

Trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Phú ThọLãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Quang Minh - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Dịp này, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo có 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên tiêu biểu, đã trải qua nhiều vị trí công tác, trong đó có nhiều năm cống hiến cho ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ.

Trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Phú ThọCác đồng chí lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng hoa chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên, lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh nhấn mạnh, được nhận huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào đối với cá nhân mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các chi, đảng bộ trực thuộc.

Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện không ngừng của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, cũng như sự tận tâm, trách nhiệm trong suốt quá trình công tác với nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục, đào tạo tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo ngày càng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu của ngành đã đề ra.

Thanh Hằng - Trần Tuấn


Thanh Hằng - Trần Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UBND tỉnh Đào tạo tỉnh Phú Thọ Đảng bộ Xây dựng Đảng huy hiệu 30 năm tuổi đảng Lãnh đạo Ngành giáo dục Sự nghiệp Chúc mừng
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