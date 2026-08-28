Phường Việt Trì: 684 đảng viên được trao tặng Huy hiệu từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng

Chiều 28/8, Đảng ủy phường Việt Trì tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng tặng 684 đảng viên từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Việt Trì trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên 55 năm tuổi Đảng.

Trong đợt này, Đảng bộ phường Việt Trì có 2 đồng chí được nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí 65 năm tuổi Đảng, 25 đồng chí 60 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí 55 năm tuổi Đảng, 10 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 34 đồng chí 45 năm tuổi Đảng, 40 đồng chí 40 năm tuổi Đảng, 489 đồng chí 35 năm tuổi Đảng và 69 đồng chí 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, 7 đồng chí được trao Huy hiệu Đảng sớm.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Việt Trì trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Các đảng viên đã có nhiều đóng góp trong chiến đấu, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển quê hương.

Lãnh đạo phường Việt Trì trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường Việt Trì trân trọng ghi nhận, tri ân những đóng góp của các thế hệ đảng viên; khẳng định kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm của các đảng viên lão thành là nguồn động viên, giáo dục truyền thống quý báu đối với thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ.

Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, gương mẫu vận động gia đình và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Minh Thuật - Ngọc Nguyên