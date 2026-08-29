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Phú Thọ có 14.654 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9/2026, tỉnh Phú Thọ có 14.654 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 20 đảng viên được Trung ương tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Phú Thọ có 14.654 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9Đảng bộ xã Văn Lang có 88 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9/2026.

Theo tổng hợp của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ quyết định trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 14.654 đảng viên từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng.

Cụ thể, có 2 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 110 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 651 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 260 đảng viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 332 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1.139 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 978 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 9.829 đảng viên được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1.331 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Việc tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng dịp Quốc khánh 2/9 là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên qua từng thời kỳ cách mạng. Đồng thời, thể hiện sự trân trọng đối với những cống hiến của các thế hệ đi trước, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên.

Đinh Vũ


Đinh Vũ

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