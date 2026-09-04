Hoàng An nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là khâu đột phá nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian qua, Đảng bộ xã Hoàng An đã đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đảng theo hướng thực chất, sát cơ sở, gắn với giải quyết các vấn đề thực tiễn và đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo luồng sinh khí mới, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Chi ủy Chi bộ thôn Hoàng Lâu bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội trước kỳ sinh hoạt Đảng.

Sau khi hoàn thành sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, Đảng bộ xã Hoàng An hiện có 23 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.283 đảng viên. Nhằm khắc phục triệt để bệnh hình thức, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2026 - 2030; đặt mục tiêu duy trì hơn 90% đảng viên dự họp hằng tháng, 100% chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề nền nếp, thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

Tại các thôn, không khí sinh hoạt Đảng chuyển biến rõ nét trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn. Điển hình tại Chi bộ thôn Hoàng Lâu đã bỏ thói quen đọc báo cáo dài dòng, dành phần lớn thời gian để đảng viên trao đổi, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện những vấn đề cấp thiết ở cơ sở.

Đồng chí Trần Văn Tỉnh - Bí thư Chi bộ thôn khẳng định: “Chi bộ xác định đổi mới phải bắt đầu từ việc chọn đúng, trúng vấn đề người dân quan tâm. Nội dung sinh hoạt Đảng được chuẩn bị kỹ lưỡng, ngắn gọn. Mỗi kỳ họp, chi ủy chọn việc cụ thể, phát huy dân chủ để đảng viên bàn bạc thấu đáo trước khi chi bộ ra nghị quyết, đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ tiến độ thực hiện. Nhờ đó, tính tiền phong gương mẫu của từng đồng chí được khẳng định rõ nét”. Với những quyết sách sát thực tiễn, kinh tế của thôn phát triển vượt bậc, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 90 triệu đồng/năm, không còn hộ nghèo.

Sức lan tỏa được khẳng định tại khối cơ quan, trường học khi các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn và đạo đức công vụ. Đồng chí Lại Thị Bích Ngọc - Ủy viên BTV Đảng ủy Trường Mầm non Hoàng An, Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng phân hiệu mầm non Hoàng Lâu: “Sinh hoạt chi bộ chỉ thực sự hiệu quả khi gắn với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường. Chi bộ yêu cầu đảng viên gương mẫu về phẩm chất đạo đức, đẩy mạnh chuyển đổi số, tích cực ứng dụng học liệu số, hồ sơ điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ. Khi nội dung sinh hoạt thiết thực, tinh thần, trách nhiệm và vai trò nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên được nâng lên rõ rệt”.

Điểm nhấn nổi bật trong công tác xây dựng Đảng ở Hoàng An là tính tiên phong ứng dụng công nghệ số. Đến nay, Đảng bộ xã đã số hóa 90% cơ sở dữ liệu đảng viên; 99,76% đảng viên sử dụng thành thạo ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; 100% văn bản lãnh đạo được xử lý, ký số bảo mật trên môi trường mạng và 100% tổ chức Đảng thực hiện thu nộp đảng phí không dùng tiền mặt. Sự đồng bộ, quyết liệt từ cơ sở tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 340 tỷ đồng (đạt 125% dự toán); chỉ số hài lòng của người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đạt 100%.

Đồng chí Bùi Thị Thủy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoàng An khẳng định: “Đảng bộ xã xác định chất lượng sinh hoạt chi bộ là khâu then chốt quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở cơ sở. Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đảng đã tạo chuyển biến tích cực, nền nếp, duy trì nghiêm túc, nội dung ngày càng bám sát thực tiễn, phương thức tổ chức linh hoạt; vai trò điều hành, định hướng và gợi mở dân chủ của cấp ủy, bí thư chi bộ được nâng lên rõ rệt. Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục siết chặt kỷ cương, phân công Đảng ủy viên theo dõi sát sao từng chi bộ; đồng thời lấy kết quả đổi mới sinh hoạt Đảng và việc giải quyết việc khó tại cơ sở làm thước đo đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên hằng năm”.

Ngọc Thắng