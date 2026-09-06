Quan tâm phát triển Đảng trong sinh viên

Xác định sinh viên là lực lượng giàu tri thức, nhiệt huyết và là nguồn bổ sung quan trọng cho Đảng, Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương luôn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp những sinh viên ưu tú vào Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trẻ, tạo động lực giúp sinh viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện.

Sinh viên ưu tú được lựa chọn tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, tạo nguồn để các chi bộ tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng và xem xét kết nạp vào Đảng.

Để chủ trương phát triển Đảng trong sinh viên đi vào thực chất, Đảng ủy nhà trường tập trung lãnh đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho các chi bộ, khoa, phòng và tổ chức Đoàn. Các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên được quán triệt, cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của môi trường đại học. Cùng với giáo dục chính trị tư tưởng, trường tạo điều kiện để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, các hoạt động học thuật, văn hóa, thể thao, tình nguyện, rèn luyện kỹ năng và phong trào thanh niên. Qua những hoạt động đó, sinh viên có môi trường thể hiện năng lực, tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến; tổ chức Đảng có thêm cơ sở thực tiễn để nhận diện nhân tố tích cực.

Trong quá trình tạo nguồn, Đoàn Thanh niên được xác định là lực lượng quan trọng trong phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Đoàn trường phối hợp với Đoàn Thanh niên các khoa tổ chức nhiều hoạt động gắn với nhu cầu, sở trường của sinh viên, từ các chương trình tình nguyện, hoạt động vì cộng đồng đến nghiên cứu khoa học, các cuộc thi chuyên môn, hoạt động văn hóa, thể thao và rèn luyện kỹ năng. Không chỉ thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, các hoạt động còn giúp tổ chức Đoàn nhận diện rõ hơn những sinh viên có tinh thần trách nhiệm, khả năng tập hợp, ý thức tổ chức kỷ luật và sự tích cực trong công việc chung. Từ nguồn đoàn viên ưu tú được phát hiện qua thực tiễn, các khoa và chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng. Kết quả học tập được xem xét cùng quá trình rèn luyện, ý thức chấp hành quy định và sự tham gia đóng góp cho tập thể. Như vậy, việc tạo nguồn được thực hiện theo một quá trình xuyên suốt: Đoàn trường phát hiện, giới thiệu; khoa theo dõi, đánh giá quá trình học tập, rèn luyện; chi bộ tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ; Đảng ủy lãnh đạo, kiểm tra và định hướng chung. Cách làm này góp phần bảo đảm việc lựa chọn quần chúng ưu tú có căn cứ từ thực tiễn, hạn chế tình trạng xem xét nguồn chỉ dựa trên thành tích đơn lẻ.

Với sinh viên, quá trình phấn đấu vào Đảng được thể hiện trước hết qua kết quả học tập, giữ gìn phẩm chất, chấp hành tốt nội quy, quy định; chủ động nhận nhiệm vụ, tích cực tham gia hoạt động tập thể và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng. Những yêu cầu ấy giúp sinh viên nhận thức rõ hơn, trở thành đảng viên không phải là sự ghi nhận cho một thành tích nhất thời, mà là bước chuyển về trách nhiệm, đòi hỏi mỗi người tiếp tục nỗ lực, rèn luyện và cống hiến.

Chi bộ Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên, bổ sung nguồn lực trẻ cho Đảng.

Em Vũ Thị Ánh Dương, sinh viên lớp K21 Đại học Sư phạm Tiếng Anh, là một trong những sinh viên đang được bồi dưỡng, hoàn thiện hồ sơ để xem xét kết nạp Đảng. 3 năm học vừa qua, Dương duy trì kết quả học tập giỏi, đồng thời tích cực tham gia công tác xây dựng ý tưởng nghiên cứu khoa học trong sinh viên, các chương trình tình nguyện do Đoàn trường và khoa phát động. Từ những hoạt động đó, em có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc tập thể, khả năng tổ chức công việc và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Ánh Dương cho biết: “Em xác định phấn đấu vào Đảng trước hết phải bắt đầu từ việc học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Qua các chương trình tình nguyện của Đoàn trường và của khoa, em học được cách chia sẻ, làm việc cùng mọi người và có trách nhiệm hơn với tập thể. Được kết nạp Đảng, em sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với sự tin tưởng của tổ chức”.

Trường hợp của Ánh Dương cho thấy, một sinh viên được xem xét kết nạp không chỉ bởi thành tích học tập mà còn qua quá trình rèn luyện trong thực tiễn. Khi sinh viên được đặt vào môi trường thực tế để thử sức, tổ chức có điều kiện đánh giá đầy đủ hơn phẩm chất, năng lực và động cơ phấn đấu của từng quần chúng. Từ những cách làm trên, đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển Đảng của Đảng bộ nhà trường. Năm 2025, Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương kết nạp 35 đảng viên, trong đó có 33 sinh viên và 2 đoàn viên công đoàn. Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ kết nạp 40 đảng viên, gồm 38 sinh viên và 2 đoàn viên công đoàn. Tuy nhiên, với mục tiêu kết nạp 80 đảng viên trong năm học 2026-2027, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng nguồn mà còn phải tiếp tục nâng cao chất lượng quần chúng được lựa chọn. Từ yêu cầu đó, Đảng ủy nhà trường tiếp tục chỉ đạo các chi bộ, khoa và Đoàn Thanh niên chủ động tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng sinh viên ưu tú; chú trọng chất lượng quần chúng và thực hiện đúng quy trình kết nạp Đảng...

Với việc chủ động tạo nguồn, chú trọng bồi dưỡng và nâng cao chất lượng quần chúng, Đảng bộ Trường Đại học Hùng Vương quan tâm xây dựng lực lượng đảng viên từ sinh viên, góp phần tăng cường sức trẻ cho tổ chức Đảng. Đây cũng là cơ sở để nhà trường tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển Đảng trong sinh viên thời gian tới.

Anh Thơ