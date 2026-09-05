Phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát triển Đảng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đội ngũ đảng viên là người DTTS không chỉ là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào, mà còn trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền.

Tại Đảng bộ xã Thu Cúc, trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, đồng chí Đinh Đức Trí - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã, cho biết công tác phát triển đảng viên, trong đó có đảng viên là người DTTS, luôn được cấp ủy quan tâm, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo đồng chí Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã, Đảng bộ hiện có 23 chi bộ. Năm 2026, Đảng bộ được giao chỉ tiêu kết nạp 14 đảng viên. Đến hết tháng 8/2026, toàn Đảng bộ đã kết nạp 21 đảng viên, đạt 150% chỉ tiêu tỉnh giao. Đáng chú ý, trong số 21 đảng viên mới được kết nạp, có 18 đảng viên là người DTTS, chiếm gần 86%.

Đồng chí Đinh Đức Trí nhấn mạnh, số đảng viên được kết nạp sau hơn một năm kể từ khi sáp nhập Đảng bộ đã bằng tổng số đảng viên được kết nạp trong cả nhiệm kỳ trước.

Từ các phong trào thi đua, nhiều thanh niên ưu tú là người DTTS ở Thu Cúc được phát hiện, tạo nguồn phát triển Đảng, trở thành lớp đảng viên kế cận có sức khỏe, tri thức và ý chí phấn đấu.

Thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục chú trọng bồi dưỡng quần chúng tích cực hoạt động ở thôn, nhất là quần chúng là người DTTS, tạo nguồn xem xét kết nạp Đảng. Tiêu chí được xác định là những quần chúng đủ điều kiện, tích cực tham gia các hoạt động và có đóng góp nổi bật trong các phong trào tại địa phương.

Sinh năm 1993, Sùng A Nhà là một trong những đảng viên trẻ được giao nhiệm vụ Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Mỹ Á. Anh Nhà chia sẻ: “Mình vào tổ chức là để tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn nữa; bởi mình còn trẻ, chưa vướng bận nhiều”.

Tốt nghiệp Trường Đại học Luật, Sùng A Nhà có lợi thế về tuổi trẻ và kiến thức để cùng Chi bộ thôn Mỹ Á lãnh đạo Nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, triển khai chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên.

Đảng viên trẻ người Mông Sùng A Nhà (áo xanh, bên phải), Chi bộ thôn Mỹ Á, năng động, nhiệt huyết trong công tác tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong đồng bào Mông.

Tại Đảng bộ xã Đạo Trù, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Đảng ủy xã đã chỉ đạo kết nạp 29 đảng viên, đạt 107% chỉ tiêu tỉnh giao.

Một trong những cách làm nhằm phát huy sức trẻ, qua đó phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng là tổ chức các hoạt động kết nối, đối thoại với đội ngũ trí thức trẻ. Đầu tháng 8/2026, Đảng ủy, UBND xã tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại và phát huy vai trò đội ngũ trí thức trẻ trong xây dựng, phát triển xã Đạo Trù năm 2026.

Điểm nhấn của chương trình là đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo xã với đội ngũ trí thức trẻ. Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, trao đổi về học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng thời tiếp nhận ý tưởng, sáng kiến, hiến kế của trí thức trẻ trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, cải cách hành chính, bảo tồn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch địa phương.

Thông qua chương trình, xã Đạo Trù hướng tới tăng cường kết nối với đội ngũ trí thức trẻ, phát huy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và sức sáng tạo của thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần tạo nguồn cán bộ trẻ, đảng viên trẻ và nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển lâu dài của địa phương.

Theo đồng chí Vũ Huy Cường - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã, với đặc thù là địa phương có đông đồng bào DTTS, trong đó người Sán Dìu chiếm 76%, công tác tạo nguồn, phát triển Đảng trong đồng bào dân tộc luôn được Đảng bộ quan tâm, chỉ đạo bằng nhiều cách làm mới. Trọng tâm là tăng nguồn đảng viên trẻ là người dân tộc, tạo cơ sở củng cố hệ thống chính trị ở thôn, nhất là trong bối cảnh thế hệ trẻ ngày càng năng động, có năng lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đến hết tháng 8/2026, toàn Đảng bộ có 422 đảng viên là người Sán Dìu. Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác phát triển Đảng trong đồng bào Sán Dìu tiếp tục được tăng cường và đạt kết quả tích cực. Trong tổng số 32 đảng viên mới được kết nạp từ đầu năm đến nay, có 25 đảng viên là người Sán Dìu.

Nhấn mạnh vai trò của đảng viên người dân tộc trong các phong trào thi đua tại thôn, đồng chí Tạ Quang Ninh - Bí thư Chi bộ thôn Đồng Thành, cho biết những đảng viên người Sán Dìu của chi bộ luôn là lực lượng tích cực, đi đầu trong các phong trào, có nhiều đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ cũng như các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát triển đảng viên là người DTTS góp phần xóa “vùng trắng” về đảng viên và tổ chức đảng ở vùng sâu, vùng xa; qua đó trực tiếp củng cố năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của các chi bộ cơ sở, bảo đảm hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đây cũng là giải pháp quan trọng để tạo nguồn quy hoạch, đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ DTTS tại chỗ. Những đảng viên trưởng thành từ phong trào cơ sở có điều kiện am hiểu phong tục, tập quán, tiếng nói, văn hóa bản địa, từ đó, thực hiện nhiệm vụ sát thực tiễn, tạo uy tín trong cộng đồng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại vùng cao.

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