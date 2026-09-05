Đổi mới sinh hoạt chi bộ ở Tam Sơn: Khi chuyển đổi số thấm sâu vào từng thôn

Chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng các đô thị hay cơ quan hành chính. Tại xã Tam Sơn, công nghệ thông tin đang từng bước được đưa vào sinh hoạt Đảng, từ khâu chuẩn bị nội dung, tài liệu đến tổ chức sinh hoạt chi bộ. Cách làm mới góp phần phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đưa nghị quyết, chủ trương của cấp ủy đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Từ nhóm Zalo đến những quyết sách “chạy trước” thời gian

Đảng bộ xã Tam Sơn hiện quản lý hơn 40 chi bộ với tổng số 1.837 đảng viên. Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, Đảng ủy xã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt Đảng.

Đồng chí Đỗ Thị Thúy Hải, cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Tam Sơn, cho biết, thay vì chờ đến giờ họp mới đưa nội dung ra bàn bạc, hiện nay, các chi bộ đưa văn bản lên nhóm Zalo để đảng viên nghiên cứu trước. Cách làm này giúp các nội dung được trao đổi, góp ý dân chủ, kỹ lưỡng. Trên 90% văn bản của cấp ủy cấp trên và các chủ trương, đường lối mới được triển khai theo phương thức này.

Đồng chí Lê Đăng Tâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trực tiếp dự, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ thôn Ngọc Thụy để nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn.

Nhờ chủ động chuẩn bị từ sớm, các nghị quyết, kế hoạch của chi bộ đều được chi ủy nghiên cứu, xây dựng dự thảo trước khi đưa lên nhóm chung để đảng viên tham gia ý kiến. Vì vậy, thời gian sinh hoạt không còn dành nhiều cho việc đọc báo cáo, mà tập trung thảo luận, trao đổi những vấn đề thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị và đời sống Nhân dân.

Minh chứng sinh động từ chi bộ thôn Đồng Sinh

Hiệu quả của phương thức sinh hoạt này được thể hiện rõ tại Chi bộ thôn Đồng Sinh. Chi bộ có 33 đảng viên, do đồng chí Vũ Ngọc Khanh, 24 năm tuổi Đảng, làm Bí thư. Đảng viên trẻ nhất của chi bộ là đồng chí Hà Việt Anh, 25 tuổi. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các đảng viên đi trước và sự nhanh nhạy với công nghệ của lớp trẻ góp phần tạo nên một tập thể đoàn kết, năng động.

Theo đồng chí Vũ Ngọc Khanh, thực hiện hướng dẫn của cấp trên về đổi mới sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 50, trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy thống nhất nội dung, xây dựng báo cáo và đưa lên nhóm Zalo để đảng viên nghiên cứu, góp ý.

“Chính nhờ khâu chuẩn bị sớm nên chất lượng ý kiến của đảng viên tốt hơn, việc định hướng tư tưởng, công việc, nhiệm vụ của chi bộ cũng sát thực tế. Không khí thảo luận sôi nổi và đi thẳng vào những vấn đề cần giải quyết”, đồng chí Khanh chia sẻ.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Sinh Vũ Ngọc Khanh cho rằng, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là chuyển đổi số trong Đảng, đã góp phần tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ, đưa các chủ trương của cấp ủy đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phương thức sinh hoạt được đổi mới không chỉ giúp nâng cao chất lượng thảo luận mà còn tạo sự thống nhất nhanh trong triển khai nhiệm vụ. Tại cuộc họp ngày 3/9, Chi bộ thôn Đồng Sinh tập trung bàn phương án thi công, phấn đấu sớm hoàn thành việc lắp đặt hệ thống nước sạch cho 100% hộ dân trong thôn.

Ngay chiều 4/9, Chi bộ thôn Đồng Sinh đã vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng tham gia sửa chữa tuyến đường liên thôn xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà; đồng thời tiếp tục chỉnh trang các tuyến đường hoa, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Các nội dung, kế hoạch và phân công nhiệm vụ được trao đổi, thống nhất nhanh chóng thông qua nhóm Zalo.

Điểm đáng ghi nhận là mọi chủ trương của chi bộ đều được công khai, bàn bạc dân chủ trước khi triển khai. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

“Chúng tôi luôn công khai hoạt động của chi ủy để cả chi bộ cùng nắm, cùng bàn và cho ý kiến trên tinh thần dân chủ. Mọi việc phải tạo được sự đồng thuận cao trong chi bộ trước khi triển khai thực tế”, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Sinh khẳng định.

Khơi dậy sức trẻ và trách nhiệm của mỗi đảng viên

Không chỉ dừng lại ở các mô hình sinh hoạt số hiệu quả, Đảng bộ xã Tam Sơn còn ghi dấu ấn trong công tác phát triển đảng viên. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Viện, chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, xã Tam Sơn, từ tháng 1/2026 đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 44 đảng viên, trong đó có 5 học sinh THPT. Dự kiến đến tháng 11/2026, Đảng bộ sẽ vượt chỉ tiêu kết nạp Đảng được giao trong năm. Việc quan tâm tạo nguồn, bổ sung những đảng viên trẻ có tri thức, năng lực và tinh thần trách nhiệm đang góp phần tạo sức sống mới cho các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Việc phân công các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã về dự sinh hoạt chi bộ, nắm bắt tình hình và hướng dẫn, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng đã góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các thôn trên địa bàn xã Tam Sơn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, Đảng bộ xã Tam Sơn xác định phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và nâng cao ý thức trách nhiệm của từng đảng viên.

Sinh hoạt chi bộ ở Tam Sơn đang từng bước chuyển từ hình thức truyền đạt, phổ biến nghị quyết sang trao đổi, thảo luận và giải quyết những vấn đề cụ thể từ cơ sở. Những cuộc trao đổi trên nhóm Zalo, những quyết sách về nước sạch hay việc kịp thời sửa chữa đường giao thông nông thôn cho thấy nghị quyết của Đảng chỉ thực sự có sức sống khi được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực.

Từ từng buổi sinh hoạt chi bộ, tinh thần dân chủ, trách nhiệm và sự đồng thuận đang được lan tỏa đến từng thôn. Chuyển đổi số, vì thế, không chỉ làm thay đổi phương thức sinh hoạt Đảng mà còn trở thành một trong những giải pháp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đưa chủ trương của Đảng ngày càng sát cuộc sống.

Quốc Hội