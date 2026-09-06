Đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo sức bật mới ở Hợp Kim

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hợp Kim đứng trước yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị. Với quyết tâm đổi mới, sâu sát thực tiễn, Đảng bộ xã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, khơi dậy nội lực và tạo chuyển biến tích cực trong đời sống Nhân dân.

Cán bộ Văn phòng Đảng ủy xã Hợp Kim đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xử lý công việc chuyên môn.

Đột phá từ cơ chế vận hành

Sau sáp nhập, xã Hợp Kim có diện tích 86,28 km2, dân số trên 21.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Toàn Đảng bộ có 22 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 1.019 đảng viên. Địa bàn rộng, địa hình chia cắt đặt ra bài toán lớn cho công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương. Trước thực tiễn đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã xác định khâu đột phá là phân định rõ thẩm quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền) được quán triệt xuyên suốt, định hình tác phong “làm thật, tiến độ thật, hiệu quả thật”.

Điểm nổi bật là sự chủ động thích ứng với cơ chế phân cấp, ủy quyền. Xã tiếp nhận 162 nhiệm vụ từ cấp trên, gồm 160 nhiệm vụ phân cấp và 2 nhiệm vụ ủy quyền. Trên cơ sở đó, Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo chuẩn hóa quy trình nội bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số.

Cấp ủy tiên phong triển khai 4 thủ tục hành chính trong công tác Đảng trên môi trường điện tử; 100% cán bộ, đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; 100% hồ sơ hành chính được số hóa, góp phần bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông suốt, thuận tiện cho người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chung sức xây dựng nông thôn mới với hệ thống đường làng, ngõ xóm khang trang, xanh - sạch - đẹp.

Hiệu quả bước đầu từ đổi mới phương thức quản trị được thể hiện qua những kết quả cụ thể. 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 7 tỷ đồng, đạt 112,5% dự toán; 51 dự án đầu tư công được tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Quy hoạch vùng nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao và du lịch sinh thái từng bước được hoàn thiện, mở ra hướng phát triển mới cho địa phương.

Đồng chí Hoàng Văn Lộc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim, khẳng định: “Vận hành mô hình mới phải bắt đầu từ chuyển biến nhận thức. Đảng ủy xã sâu sát cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp để tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn. Đổi mới phương thức lãnh đạo không nằm ở khẩu hiệu mà được thể hiện bằng sản phẩm cụ thể, tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự đồng thuận của Nhân dân. Đó là thước đo chính xác nhất về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng”.

Hạt nhân gương mẫu trong dân

Nghị quyết của Đảng chỉ thực sự phát huy giá trị khi được cụ thể hóa và bén rễ từ cơ sở. Thôn Bôi Cả, có 364 hộ với 1.632 nhân khẩu, trong đó trên 90% là đồng bào Mường, là một trong những minh chứng cho vai trò hạt nhân của tổ chức cơ sở Đảng.

Chi bộ thôn có 57 đảng viên, duy trì nền nếp sinh hoạt, nhiều năm giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 6 tháng đầu năm 2026, Chi bộ kết nạp 2 đảng viên; 100% đảng viên khai thác hiệu quả các ứng dụng số phục vụ công việc và đời sống.

Phát huy dân chủ ở cơ sở, Chi bộ đã khơi dậy sức dân trong xây dựng quê hương. Người dân tự nguyện hiến trên 1.000 m2 đất để làm đường, đóng góp hàng nghìn ngày công và kinh phí để kiên cố hệ thống mương, rãnh thoát nước, chỉnh trang đường làng, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, góp phần giữ vững các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%.

Đảng viên chi bộ thôn Bôi Cả hướng dẫn bà con thực hiện dịch vụ công và an sinh xã hội trực tuyến qua điện thoại thông minh.

Đồng chí Bùi Văn Hùng - Bí thư Chi bộ thôn Bôi Cả, chia sẻ: Phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” luôn là bài học then chốt trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Mọi chủ trương khi được bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch sẽ tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Mỗi đảng viên phải gương mẫu đi đầu, từ phát triển kinh tế gia đình đến xây dựng đời sống văn hóa. Có như vậy, lời nói mới có sức thuyết phục, chi bộ mới thực sự vững mạnh.

Sự tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, đảng viên đã tạo động lực để người dân mạnh dạn phát triển kinh tế. Gia đình ông Bùi Văn Lách, thôn Bôi Cả, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, với mô hình kinh tế tổng hợp gồm chăn nuôi lợn, gà quy mô lớn kết hợp dịch vụ vận tải, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Ông Bùi Văn Lách phấn khởi cho biết: “Được cấp ủy, chính quyền xã định hướng kịp thời, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn và đầu tư cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, người dân yên tâm mở rộng sản xuất. Thấy quê hương đổi thay từng ngày, đời sống nâng lên rõ rệt, bà con càng thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Sự đồng thuận giữa “ý Đảng” và “lòng dân” đang tạo nguồn sinh lực mới cho Hợp Kim. Từ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy xã đến sự gương mẫu của các chi bộ, đảng viên ở cơ sở, những cách làm thiết thực đang góp phần củng cố niềm tin, phát huy sức dân. Đây là nền tảng để Hợp Kim tạo đà bứt phá, hướng tới xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngọc Thắng