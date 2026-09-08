Thổi “luồng gió mới” vào sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Khi Chi bộ thực sự là hạt nhân

Từ những cuộc họp ở thôn, tổ dân phố đến sinh hoạt chính trị chuyên đề trong lực lượng Công an, Quân sự, một cách làm đang được lan tỏa ở Phú Thọ: Đưa thực tiễn vào nghị quyết, đưa nghị quyết thành hành động. Khi đảng viên không chỉ “nghe” mà cùng bàn, cùng nhận việc, cùng chịu trách nhiệm, qua các kỳ sinh hoạt, chi bộ thực sự trở thành hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Chi bộ Quân sự xã An Nghĩa triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tại kỳ sinh hoạt thường kỳ.

Nghị quyết bắt đầu từ những việc dân cần

Một buổi sáng đầu tháng 8/2026, tại xã An Nghĩa, nội dung được đưa ra trong cuộc họp Chi bộ Quân sự không phải những vấn đề chung chung. Chi bộ Quân sự xã tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 8 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Bí thư Chi bộ Quân sự. Cuộc họp được tổ chức nghiêm túc, đúng nguyên tắc, nhưng điều đáng chú ý nằm ở những vấn đề được bàn và cách thức tổ chức thực hiện.

Hai nhiệm vụ trọng tâm được Chi bộ tập trung thảo luận là chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, Chi bộ yêu cầu rà soát, bổ sung phương án ứng phó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từng phần việc được đặt trong yêu cầu bám sát chỉ đạo của cấp trên, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ từ ngày 17 đến 23/8/2026. Theo đồng chí Nguyễn Thanh Long, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ phải đi liền với nâng cao chất lượng lãnh đạo. Mỗi nội dung được bàn cần hướng đến nhiệm vụ cụ thể, để sau cuộc họp cán bộ, đảng viên biết rõ việc gì cần làm và trách nhiệm của mình ở đâu. Đó cũng là tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đang được các tổ chức Đảng ở Phú Thọ cụ thể hóa theo từng địa bàn.

Mỗi chi bộ một cách làm sáng tạo

Chi bộ thôn Hạ Bì, xã Kim Bôi được hình thành sau sáp nhập khu Mớ Khoắc và Mớ Đồi, hiện có 69 đảng viên, 350 hộ với 1.547 nhân khẩu. Đây là thôn thuần nông, thu nhập bình quân khoảng 40 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,5%. Với đặc điểm ấy, nghị quyết của Chi bộ nếu không gắn với sản xuất, thu nhập và đời sống người dân sẽ khó tạo được sức sống. Trong các kỳ sinh hoạt, bên cạnh quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng thời gắn trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên mạnh dạn chuyển đổi cách làm trong phát triển kinh tế. Từ đó, nhiều mô hình trồng rau an toàn, trồng hoa, chăn nuôi được triển khai, từng bước nâng cao thu nhập. Đảng viên Bùi Văn Hoan chia sẻ: Điều quan trọng của sinh hoạt chi bộ là sau khi thống nhất chủ trương phải tìm được cách đưa chủ trương đến từng hộ dân. Đảng viên phải đi trước trong tuyên truyền, vận động và nếu có mô hình hiệu quả thì phải cùng người dân làm, cùng tháo gỡ khó khăn. Khi đời sống được cải thiện, người dân nhìn thấy lợi ích thiết thực từ những chủ trương được chi bộ lãnh đạo, sự đồng thuận cũng được củng cố. Ở đây, nghị quyết được đo bằng những thay đổi trên đồng ruộng.

Tại Công an xã Đà Bắc, Đảng ủy Công an xã vừa tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng với chủ đề “Phát huy bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” với nội dung gắn chặt yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng Công an ở cơ sở. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được quán triệt, nghiên cứu những nội dung cốt lõi trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23; tập trung làm rõ 7 nội dung trọng tâm về những biến động chiến lược, tư tưởng chủ động kiến tạo hòa bình, lòng tin chiến lược, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân. Điểm mới là việc học tập được gắn với nhiệm vụ thực tiễn. Mỗi cán bộ, đảng viên được yêu cầu vận dụng nội dung nghiên cứu vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nâng cao bản lĩnh chính trị, chủ động đấu tranh phản bác quan điểm sai trái. Như vậy, sinh hoạt chính trị đã trở thành quá trình học để hiểu, hiểu để hành động.

Nâng tầm chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ hiện có 152 đảng bộ trực thuộc, trên 266 ngàn đảng viên, 2.262 tổ chức cơ sở đảng, 18 đảng bộ bộ phận và 9.159 chi bộ trực thuộc. Riêng các thôn, tổ dân phố có 3.071 chi bộ. Trong đó, 947 chi bộ có dưới 30 đảng viên; 2.124 chi bộ có từ 30 đảng viên trở lên; 232 chi bộ có từ 100 đảng viên trở lên và 30 chi bộ trên 200 đảng viên. Chi bộ đông nhất có tới 476 đảng viên. Những con số ấy cho thấy một thực tế: Đổi mới sinh hoạt chi bộ không thể áp dụng theo một khuôn mẫu cứng nhắc. Một chi bộ vài chục đảng viên có cách tổ chức khác với chi bộ hàng trăm đảng viên. Chi bộ ở khu dân cư đô thị có những vấn đề khác với chi bộ ở vùng nông thôn, vùng sâu. Chi bộ trong lực lượng vũ trang lại có yêu cầu riêng so với chi bộ cơ quan chuyên môn. Nhưng dù ở đâu, điểm chung vẫn phải là phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của đảng viên và đưa nghị quyết vào thực tiễn.

Đổi mới sinh hoạt chi bộ vì thế không nhất thiết bắt đầu bằng những điều lớn lao. Đó có thể là việc người bí thư lựa chọn đúng vấn đề cần bàn; đảng viên được nói thẳng, nói thật; cấp ủy kết luận rõ việc, rõ trách nhiệm; rồi sau đó kiểm tra xem nghị quyết đã đi vào cuộc sống đến đâu. Đó là những sắc thái khác nhau của cùng một yêu cầu: Đổi mới sinh hoạt để nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ. Trong cách làm ấy, bí thư chi bộ không còn đơn thuần là người điều hành cuộc họp. Cấp ủy phải biết lựa chọn vấn đề, gợi mở thảo luận, phát huy trí tuệ đảng viên và quan trọng nhất là tổ chức thực hiện nghị quyết. Đảng viên cũng không chỉ là người tham dự. Họ phải trở thành người nhận việc, người thực hiện và người chịu trách nhiệm. Khi ấy, mỗi cuộc họp chi bộ không còn là điểm kết thúc của một quy trình hành chính. Nó trở thành điểm khởi đầu của một chuỗi hành động. Và từ những điểm khởi đầu như thế, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ được hình thành bằng những kết quả cụ thể, bằng niềm tin của Nhân dân và bằng những đổi thay diễn ra ngay từ cơ sở.

(Còn nữa)

Đinh Thắng