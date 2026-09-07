Nâng chất lượng, tạo sức bật mới trong công tác phát triển Đảng

Không chỉ chú trọng số lượng, Đảng bộ phường Phú Thọ xác định nâng cao chất lượng đảng viên, chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú là giải pháp quan trọng nhằm bổ sung sinh lực, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Phú Thọ trao Quyết định kết nạp Đảng cho đồng chí Chử Phương Trang.

Đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, đồng chí Chử Phương Trang, Chi bộ Trung tâm GDNN-GDTX Phú Thọ vinh dự được kết nạp Đảng. Trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đảng viên; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng và đơn vị ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Chử Phương Trang là một trong hàng chục đảng viên được các chi bộ tổ chức kết nạp từ đầu năm 2026 đến nay, đồng thời là minh chứng cho những chuyển biến tích cực trong công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ phường Phú Thọ.

Với quyết tâm nâng cao chất lượng trong công tác kết nạp, Đảng ủy phường xác định tạo nguồn là khâu đột phá, đòi hỏi sự chủ động, nhạy bén của các chi bộ trực thuộc. Đảng uỷ phường xây dựng Kế hoạch phát triển đảng viên mới giai đoạn 2026-2030, đồng thời chủ động rà soát, phân loại, xây dựng danh sách quần chúng ưu tú theo từng năm.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết: “Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ chú trọng rà soát học sinh, sinh viên đang học và vừa tốt nghiệp các trường THPT, cao đẳng trên địa bàn; sinh viên mới tốt nghiệp đại học chưa có việc làm trở về địa phương sinh sống; bộ đội xuất ngũ, công nhân tại các doanh nghiệp tư nhân chưa có tổ chức chi bộ độc lập. Khi có nguồn, tổ chức vận động, thuyết phục, bồi dưỡng đối tượng, đồng thời phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ. Đối với thanh niên tích cực tham gia các phong trào Đoàn, dân quân tự vệ, đưa vào diện dự nguồn để bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp khi đủ tiêu chuẩn, điều kiện”.

Việc phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng được thực hiện sát sao. Các chi bộ không chỉ giao nhiệm vụ mà còn tạo điều kiện để quần chúng được rèn luyện, thử thách qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động tình nguyện và nhiệm vụ chính trị - xã hội tại địa phương.

Công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển Đảng. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua, thu hút đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó phát hiện những quần chúng ưu tú có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Cùng với bảo đảm chỉ tiêu kết nạp, Đảng bộ phường Phú Thọ quán triệt phương châm “kết nạp người nào chắc người đó”, tuyệt đối không chạy theo thành tích mà xem nhẹ tiêu chuẩn, điều kiện. Quy trình thẩm tra lý lịch, lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú, đánh giá quá trình rèn luyện được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch.

Các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được tổ chức linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng tham gia học tập mà không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn. Sau khi được kết nạp, đảng viên mới tiếp tục được phân công hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ trong thời gian dự bị, qua đó củng cố bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống và từng bước phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu tại cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư.

Đoàn Thanh niên phường tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, giáo dục tư tưởng, chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

Bằng những giải pháp đồng bộ, công tác phát triển đảng viên tại Đảng bộ phường đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2026, Đảng bộ được giao chỉ tiêu kết nạp 50 đảng viên; đến nay đã đạt trên 70% kế hoạch đề ra.

Thời gian tới, Đảng bộ phường Phú Thọ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể quần chúng. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo nguồn kế thừa vững chắc, góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thu Hà