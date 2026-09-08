Khi nông dân hiến đất mở đường

Diện mạo giao thông nông thôn đổi thay nhờ phong trào hiến đất mở đường lan tỏa rộng khắp. Với tinh thần vì cộng đồng, hội viên nông dân và người dân nhiều địa phương đã tự nguyện tháo dỡ tường rào, công trình phụ trợ, tích cực đóng góp ngày công lao động để mở rộng các tuyến giao thông. Mỗi mét vuông đất hiến không chỉ góp phần làm nên những con đường khang trang, thuận tiện mà còn là minh chứng cho sự đồng thuận của lòng dân trong xây dựng nông thôn mới, tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Ông Tạ Thành Vĩnh, phường Nông Trang (bên phải) tự nguyện hiến đất, tường rào để mở rộng đường giao thông.

Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đã được hội viên nông dân cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, vì lợi ích cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm nay, hội viên, nông dân toàn tỉnh đã hiến 36.410m2 đất; đóng góp trên 6 tỷ đồng, 31.340 ngày công lao động; sửa chữa, làm mới gần 1.000 km đường giao thông nông thôn; phát quang gần 1.230km lề đường, ngõ xóm; nạo vét, tu sửa, khơi thông 1.655km kênh mương nội đồng; tham gia xây dựng, sửa chữa 147 cầu, cống dân sinh. Những đóng góp này trở thành nguồn lực quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ nhà văn hóa xóm Ngoại đi xóm Nội và các tuyến nhánh tại tổ dân phố Nội Thụy Vân, phường Nông Trang là một điểm sáng về sự đồng thuận của lòng dân. Với tổng chiều dài 1,7km, gồm 3 nhánh, dự án quy hoạch mặt đường rộng 5m (lòng đường 3,5m, hệ thống rãnh hộp hai bên rộng 1,5m). Để bứt phá về hạ tầng, hơn 100 hộ dân nơi đây đã tự nguyện hiến trên 900m2 đất, chủ động tháo dỡ tường rào, công trình, vật kiến trúc với tổng giá trị gần 1,6 tỷ đồng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho dự án triển khai đúng tiến độ. Là một trong những hộ tiên phong tự nguyện hiến 40m2 đất cùng tường rào để nâng cấp đường giao thông, ông Tạ Thành Vĩnh chia sẻ: Khi tuyến đường được mở rộng, khang trang hơn thì chính người dân trong khu dân cư là những người đầu tiên và trực tiếp hưởng lợi. Không chỉ ở khu vực đô thị, phong trào hiến đất làm đường còn lan tỏa tại các vùng nông thôn. Gia đình ông Bùi Văn Niệu, xóm Rộc, xã Yên Trị là một trường hợp tiêu biểu. Dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, song gia đình ông vẫn tự nguyện hiến 2.409m2 đất lâm nghiệp, trong đó có vườn keo 3 năm tuổi để làm đường giao thông.

Những tuyến đường được mở rộng không chỉ tạo thuận lợi cho đi lại mà còn phục vụ sản xuất, giao thương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thời gian qua, phong trào hiến đất làm đường được các địa phương triển khai gắn với xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu, tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn. Các cấp Hội Nông dân đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát huy vai trò chủ thể, tham gia các phần việc xây dựng quê hương. Chủ tịch Hội Nông dân xã Phùng Nguyên Bùi Văn Tĩnh cho biết: Để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh và xã nông thôn mới nâng cao, Hội đã vận động cán bộ, hội viên, Nhân dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công lao động. Đến nay đã cải tạo, sửa chữa được 1,9km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 1,3km kênh mương nội đồng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cùng với hiến đất, hội viên nông dân còn tích cực phát quang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, trồng cây xanh, phân loại rác thải tại nguồn. Toàn tỉnh hiện duy trì và phát huy hiệu quả 137 mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ những việc làm cụ thể, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp; hệ thống giao thông, thủy lợi từng bước được hoàn thiện.

Phong trào hiến đất làm đường khẳng định hiệu quả phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Nhà nước đầu tư nguồn lực, người dân đóng góp đất đai, tiền của, ngày công và sự đồng thuận. Mỗi mét vuông đất được hiến không chỉ góp phần mở rộng một tuyến đường mà còn mở thêm không gian phát triển cho cộng đồng. Từ “tấc đất, tấc vàng”, những mét vuông đất hôm nay được hội viên nông dân tự nguyện trao đi để mỗi con đường hoàn thành không chỉ mang đến diện mạo mới cho làng quê mà còn ghi dấu sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng, khẳng định vai trò chủ thể của Nhân dân trong kiến thiết, xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp.

Phương Thanh