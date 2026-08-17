Hy Cương đưa việc học và làm theo Bác vào cuộc sống

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ xã Hy Cương tiếp tục xác định công tác xây dựng Đảng, trong đó có việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên. Đảng ủy xã chú trọng đưa nội dung học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh vào sinh hoạt chi bộ, họp thôn; đồng thời tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đảng bộ xã Hy Cương hiện có 41 chi, đảng bộ trực thuộc với 1.190 đảng viên. Ngay từ khi thành lập, Đảng ủy xã đã chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trong năm 2025, Đảng ủy đã ban hành 363 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã thăm, tặng quà gia đình chính sách.

Sang năm 2026, việc học tập và làm theo Bác tiếp tục được gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và thôn. Đảng ủy xã chỉ đạo lồng ghép việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị mới trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ thường kỳ, qua đó đưa chủ trương của Đảng đến gần hơn với đời sống Nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng uỷ xã tổ chức nhiều hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo hình thức trực tuyến và trực tiếp tại hội trường xã.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hy Cương cho biết: Học tập và làm theo Bác không chỉ dừng lại ở việc học tập chuyên đề mà được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác và đời sống. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ; các chi bộ phải lựa chọn những việc phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai, tạo chuyển biến từ cơ sở.

Một trong những biểu hiện rõ nét của việc học và làm theo Bác ở Hy Cương là tinh thần chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển ngành nghề để nâng cao thu nhập.

Địa phương xác định phát triển kinh tế theo hướng ổn định, bền vững, đồng thời quan tâm phát triển sản phẩm OCOP, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống. Năm 2025, các làng nghề như hoa đào Nhà Nít, mật ong Gia Ninh tiếp tục được duy trì, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo UBND xã thăm mô hình kinh tế trên địa bàn.

Tại thôn Nhà Nít, việc học và làm theo Bác được Chi bộ cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với phát triển kinh tế và xây dựng đời sống ở khu dân cư. Ông Lê Văn Lý - Bí thư Chi bộ thôn Nhà Nít cho biết: Thôn hiện có gần 600 hộ dân, Chi bộ có 40 đảng viên. Chi bộ thường xuyên đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt, gắn với xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời vận động Nhân dân đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, phát triển làng nghề hoa đào. Vì vậy, làng nghề hoa đào Nhà Nít được hình thành, đến nay có 128 hộ tham gia, diện tích khoảng 10ha.

Năm 2025, làng nghề có khoảng 37.000 cây đào phục vụ thị trường Tết, tổng doanh thu đạt 9,75 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đạt khoảng 80 triệu đồng/hộ/năm; nhiều hộ có thu nhập tới 1,5 tỷ đồng/năm. Làng nghề tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 50 lao động và 120 lao động thời vụ.

Trong số đó có các gia đình ông Đặng Văn Thưởng, Hoàng Văn Lương, Hoàng Ngọc Tới, bà Hoàng Thị Tiến và ông Hà Ngọc Dũng, mỗi năm có thu nhập từ khoảng 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng từ phát triển kinh tế. Đây là những mô hình cụ thể để người dân trong thôn học hỏi, làm theo, từng bước nâng cao đời sống gia đình.

Ông Bùi Tiến Sỹ - thôn Nhà Nít chăm sóc vườn đào của gia đình.

Không chỉ thể hiện qua những mô hình phát triển kinh tế, học và làm theo Bác ở Hy Cương còn được thể hiện qua những việc làm bình dị, thiết thực trong cộng đồng. Bà Lê Thị Sự - người dân thôn Nhà Nít chia sẻ: Học Bác trước hết là học cách sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng; tích cực tham gia những công việc chung của thôn, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

Tinh thần ấy cũng được thể hiện qua hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Trong năm 2025, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã đã hỗ trợ 4 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây mới và sửa chữa nhà với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai theo hướng thiết thực, hạn chế hình thức.

Từ đầu năm đến nay, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; gắn nội dung này với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống Nhân dân. Việc tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết tại chi bộ, thôn đã góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

Từ chi bộ đến thôn, từ cán bộ, đảng viên đến mỗi người dân, việc học và làm theo Bác ở Hy Cương đang từng bước trở thành công việc thường xuyên. Những mô hình phát triển kinh tế, những cách làm sáng tạo, những việc làm vì cộng đồng tuy khác nhau nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân được nâng lên.

Đó cũng là cách Hy Cương cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh và tạo động lực để địa phương phát triển bền vững.

Dương Chung