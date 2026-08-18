Thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số khắc ghi lời Bác

Xã Đạo Trù hiện có 1.515 đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi Đoàn, sinh hoạt tại 31 chi đoàn. Trong điều kiện còn không ít khó khăn, một bộ phận thanh niên đi làm ăn xa, Đoàn Thanh niên xã xác định việc giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ phải gắn với những hoạt động cụ thể, gần gũi với đời sống. Các nội dung học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thông qua phong trào “Tuổi trẻ Đạo Trù tiên phong - sáng tạo - tình nguyện vì cộng đồng”, cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” và nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.

Đoàn viên xã Đạo Trù tham gia hiến máu tình nguyện.

Tinh thần xung kích của tuổi trẻ được thể hiện rõ qua các hoạt động tình nguyện. Từ đầu năm đến nay, đoàn viên, thanh niên xã Đạo Trù tích cực tham gia các chương trình Xuân tình nguyện, chăm lo Tết cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” và chung tay xây dựng nông thôn mới. Đoàn Thanh niên xã cũng phối hợp trao 182 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 23 triệu đồng.

Đặc biệt, việc học, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuổi trẻ Đạo Trù cụ thể hóa bằng tinh thần phục vụ Nhân dân. Đoàn Thanh niên xã đã thành lập Tổ thanh niên tình nguyện hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, trực tiếp hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính, hỗ trợ khảo sát mức độ hài lòng đối với dịch vụ công. Trong chiến dịch chuyển đổi số 50 ngày đêm (từ 15/5 đến 5/7/2026), đoàn viên thanh niên đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Đồng chí Lưu Xuân Dũng - Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đạo Trù cho biết: Điều quan trọng trong việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là phải biến nhận thức thành hành động cụ thể, để mỗi đoàn viên thấy được trách nhiệm của mình với gia đình, cộng đồng và quê hương.

Không chỉ tình nguyện, tuổi trẻ Đạo Trù còn từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế. Đoàn Thanh niên xã đang quản lý nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội với dư nợ hơn 37 tỷ đồng, thông qua 10 tổ tiết kiệm và 452 hộ vay, góp phần hỗ trợ thanh niên và người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Đạo Trù tiếp tục triển khai các chiến dịch thanh niên tình nguyện, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo thiếu nhi, đồng thời nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, tăng cường tập hợp, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số. Qua đó, tinh thần “tiên phong - sáng tạo - tình nguyện vì cộng đồng” tiếp tục trở thành dấu ấn của tuổi trẻ Đạo Trù.

Dương Chung