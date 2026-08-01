Công an Lạc Sơn học và làm theo Bác

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân tại Công an xã Lạc Sơn ngày càng đi vào nền nếp, thực chất, có chiều sâu, tạo sự chuyển rõ nét từ “học tập” sang “làm theo”. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nơi đây luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, gần dân, trọng dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công tác, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Công an xã Lạc Sơn thực hiện việc cấp căn cước công dân cho người cao tuổi tại nhà.

Hiện nay trên địa bàn khu vực Lạc Sơn chỉ có xã Lạc Sơn có đủ trang thiết bị để thực hiện việc cấp căn cước công dân. Do đó, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an xã Lạc Sơn tiếp tục đảm nhận việc cấp căn cước và xác thực định danh điện tử cho người dân ở các địa phương thuộc vùng Lạc Sơn (cũ). Trong khi lực lượng mỏng, hàng ngày phải tiếp nhận hàng trăm hồ sơ cấp căn cước, xác thực định danh, đã gây áp lực lớn đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị. Song với quyết tâm vượt khó, Công an xã Lạc Sơn đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “3 nhất”, trong đó lấy tiêu chí “Gần dân nhất” để làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc. Quá trình thực hiện, thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, vất vả, tân tâm, tận tụy phục vụ Nhân dân. Đồng thời đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, công khai quy trình, thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Với tinh thần trách nhiệm cao, trong năm 2025, Công an xã Lạc Sơn đã tiến hành cấp căn cước cho 4.324 trường hợp, xác thực định danh điện tử cho 2.365 trường hợp.

Trung tuần tháng 7, qua rà soát thực tế, trên địa bàn xã Lạc Sơn hiện còn 98 trường hợp người cao tuổi, bệnh tật không có khả năng đến trụ sở cơ quan Công an làm thủ tục cấp căn cước. Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an xã Lạc Sơn đã thành lập các tổ công tác, trực tiếp đến từng gia đình để làm thủ tục, thu nhận hồ sơ cấp căn cước và định danh điện tử cho người lớn tuổi, bệnh tật trên địa bàn. Việc làm này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tăng cường mối quan hệ với Nhân dân, giúp những người yếu thế đảm bảo quyền lợi công dân, tiếp cận dịch vụ y tế, an sinh xã hội, giao dịch dân sự, thừa kế, ủy quyền... giảm thiểu khó khăn cho người dân trong đời sống.

Bên cạnh đó, Công an xã Lạc Sơn còn tích cực tham gia rà soát, làm sạch dữ liệu đảng viên cho 1.600 trường hợp, hỗ trợ rà soát chi trả tiền Tết độc lập (2/9) năm 2025 cho trên 27.500 trường hợp, chi trả tiền Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho trên 1.300 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.

Công an xã Lạc Sơn hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Học Bác tinh thần “tương thân tương ái”, Công an xã Lạc Sơn còn đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng như phối hợp các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm thăm hỏi, tặng quà cho 5 gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn xã; trao tặng 30 suất quà cho các đối tượng chính sách, các hộ gia đình khó khăn; tặng 10 suất quà cho cán bộ công an hưu trí và thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở có hoàn cảnh khó khăn... với tổng số tiền trên 40 triệu đồng.

“Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại ở phía sau”, Công an xã Lạc Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ bà Quách Thị Dươn, sinh năm 1952, trú tại xóm Vín Hòa, xã Lạc Sơn là một ví dụ điển hình. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới khang trang kiên cố, bà Dươn phấn khởi cho biết: “Tôi là đối tượng được hỗ trợ thực hiện Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của địa phương. Tuy nhiên, do kinh tế gia đình khó khăn nên chưa thể hoàn thiện một số hạng mục để dọn về nhà mới. Thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với gia đình tôi, Công an xã Lạc Sơn cùng các nhà hảo tâm đã hỗ trợ để hoàn thiện các hạng mục với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng, nhờ đó gia đình tôi được về ở nhà mới ngay trước mùa mưa bão. Tôi thực sự rất xúc động và biết ơn”.

Trong những ngày tháng Bảy tri ân, Công an xã Lạc Sơn tích cực tham gia chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ, thăm hỏi, tặng quà người có công và các gia đình chính sách. Những việc làm thiết thực ấy không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.

Trung tá Nguyễn Như Hùng - Phó Trưởng Công an xã Lạc Sơn cho biết: Thấm nhuần lời dạy của Bác và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, từ những ngày đầu thành lập, Công an xã Lạc Sơn đã nỗ lực phấn đấu, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đơn vị nhanh chóng kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ, quán triệt tinh thần “tự soi, tự sửa”, 100% cán bộ, chiến sĩ ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện cá nhân. Việc ghi nhật ký công tác hàng tuần về học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trở thành thói quen thường xuyên. Bên cạnh đó, Công an xã cũng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm nêu gương của người cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an nhân dân. Nhờ đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” luôn được giữ gìn, củng cố.

Dương Liễu